Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο Gazzetta μία πρώτη προσέγγιση στη ρεβάνς Ολυμπιακός-Μπόντο και σχολιάζει κάτι με αφορμή τα…«καρφιά» του Αλμέιδα.

Όλοι λέμε ότι εάν ο Ολυμπιακός θέλει να έχει μία ελπίδα να κάνει το θαύμα αύριο κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ, μετά το συντριπτικό εις βάρος του σκορ (0-3) στο πρώτο παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη, είναι να βάλει ένα γρήγορο γκολ.

Λογικό είναι, αλλά η εκτίμηση αποκτάει άλλη αξία αν παρατηρήσουμε ότι αυτός ο τρόπος, ένα γκολ δηλαδή στα πρώτα λεπτά η, τέλος πάντων στο πρώτο μισό του α΄ ημιχρόνου, είναι ο πιο εύκολος για να κερδίσεις στο γήπεδο σου τη μόνιμη τα τελευταία χρόνια πρωταθλήτρια Νορβηγίας. Τα παιχνίδια μιλάνε από μόνα τους. Πρώτα τα φετινά και στη συνέχεια των προηγούμενων ετών, σε αυτή την τετραετία της στην Ευρώπη…

Τβέντε-Μπόντο 2-1 το 1-0 στο 5’

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ-Μπόντο 3-2 το 1-0 στο 1’!

Ερυθρός Αστέρας-Μπόντο 2-0 το 1-0 στο 26΄

Κλαμπ Μπριζ-Μπόντο 3-1 το 1-0 στο 26’

Άρσεναλ-Μπόντο 3-0 το 1-0 στο 23΄και το 2-0 στο 27’!

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Μπόντο 4-1 το 1-0 στο 4’

ΚΙ Ισλανδίας-Μπόντο 3-1 το 1-0 στο 12’ και το 2-0 στο 20’!

Ρόμα-Μπόντο 4-0 το 1-0 στο 5, το 2-0 στο 23’ και το 3-0 στο 29’!

ΑΖ Άλκμααρ-Μπόντο 2-1 (2-2 παράταση) το 1-0 στο 18’ και το 2-0 στο 30’

Βλέπουμε δηλαδή ότι τρώει κάμποσα γκολ στο πρώτο πεντάλεπτο κι ακόμη περισσότερα στο πρώτο 20λεπτο-25λεπτο, ενώ επιπλέον αρκετά συχνά όταν δέχεται ένα γρήγορο γκολ, δέχεται μετά από λίγα λεπτά κι άλλο. Προσοχή, πάντως: ακριβώς αυτό το τελευταίο, γίνονταν κατά βάση την πρώτη διετία της στην Ευρώπη, ενώ την επόμενη διετία έχει καταφέρει τουλάχιστον να αποφεύγει το δεύτερο γκολ «καπάκι» μετά το πρώτο.

Δεν αλλάζει, όμως, η βασική διαπίστωση, ότι μπορείς να την αιφνιδιάσεις. Αυτό έκανε ακόμη κι η αδύναμη Ρίγα το καλοκαίρι, ανοίγοντας το σκορ στο 14’ (έχασε τελικά 1-3). Όπως το ίδιο είχαν κάνει και άλλες αδύναμες ομάδες νωρίτερα, η ουκρανική Ζόρια φέρνοντας ισοπαλία 1-1 (προηγήθηκε στο 18’) και η Ζαλγκίρις από τη Λιθουανία φέρνοντας 2-2 (προηγήθηκε στο 7’).

Έχει δε μεγάλη σημασία ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά να εκμεταλλευθεί αυτή την αδυναμία που έχει η Μπόντο-διότι δεν έχει και πολλές τέτοιες…-σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει στο πρώτο παιχνίδι, όταν μπήκε τόσο παθητικά στο παιχνίδι κι ενώ οι περισσότερες ομάδες στο Μπόντο ανοίγουν το σκορ και μετά χάνουν, ο ίδιος έχασε από τα αποδυτήρια.

Κι ήταν πολύ κακό, διότι άλλο να χάνεις 1-2 η, 1-3 κι άλλο να χάνεις 0-3….

Άσχετο: Για να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ολυμπιακός και η Νότιγχαμ είναι να παίξουν του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ και η ΟΥΕΦΑ αποφασίσει ότι λόγω κοινής ιδιοκτησίας δεν μπορεί και οι δύο ομάδες να είναι στην ίδια διοργάνωση, στο Τσάμπιονς Λιγκ θα παίξει δικαιωματικά ο Ολυμπιακός.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός λοιπόν μπαίνει στα πλέϊ οφ με διαφορά εφτά βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ.

Και κάποιος μπορεί να παρατηρήσει ότι ακριβώς αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει στην ειδική βαθμολογία των ντέρμπι μεταξύ των τεσσάρων πρώτων της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να είναι αήττητος και να έχει 14 πόντους και την ΑΕΚ να έχει εφτά. Εφτά πόντοι είναι σχεδόν τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια, που τα κέρδισε ο Ολυμπιακός, τόσο στο Καραϊσκάκη, όσο και στη Φιλαδέλφεια.

Για να το σκεφτούμε κάπως αλλιώς: Η διαφορά τους είναι εφτά βαθμοί, με τον Ολυμπιακό να έχει παράλληλα 10 πολύ σκληρά ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ η ΑΕΚ κανένα (είχε τέσσερα τον περασμένο Αύγουστο, πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα). Και το καλό ερώτημα είναι ένα-πόσους βαθμούς διαφορά θα είχαν οι δύο ομάδες εάν αντιστρέφονταν οι ρόλοι και ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη εν μέσω πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ είχε δέκα;

Να λάβουμε υπόψιν μας ότι…

Πρώτον η ΑΕΚ πέρυσι που έπαιζε στο Γιουρόπα Λιγκ είχε απώλειες εννιά βαθμών σε παιχνίδια της με μικρομεσαίες ομάδες το πρωτάθλημα πριν και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της: 1-1 με Σέρρες μέσα, 0-2 από ΟΦΗ έξω, 1-1 με Κηφισιά έξω, 2-2 με Παναιτωλικό έξω.

Και δεύτερον ότι ο Ολυμπιακός στο φετινό πρωτάθλημα είχε απώλειες εφτά βαθμών πριν και μετά από παιχνίδια του στο Γιουρόπα Λιγκ: 0-1 από Αστέρα έξω, 1-1 με Καλλιθέα, 2-2 με Λεβαδειακό μέσα.

Λοιπόν, τι λέτε; Αν ο Ολυμπιακός φέτος δεν είχε Ευρώπη και η ΑΕΚ είχε Ευρώπη, ποια θα ήταν η βαθμολογική τους διαφορά; Θα ήταν εφτά βαθμοί; Θα ήταν 14 βαθμοί; Η, θα ήταν, ξέρω γω, 17 βαθμοί;…

Και τα γράφω αυτά, γιατί διαβάζω ότι ο Αλμέιδα είχε «καρφιά» εναντίον του Ολυμπιακού μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ στο Χαριλάου. «Καρφιά» για τη μόνη ομάδα που έπαιξε φέτος ντέρμπι επί 55 λεπτά με 10 παίκτες, λόγω (πανάδικης) αποβολής παίκτη της (Κοστίνια) πριν καν τελειώσει το α΄ημίχρονο. Την στιγμή δε κατά την οποία η ΑΕΚ στο εντός έδρας παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες από το 45ο λεπτό λόγω της καρατιάς του Μήτογλου στον Τζολάκη. Για να μην ξεχνιόμαστε…

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Best centenary birthday wishes to Olympiacos,one of the greatest sporting clubs in the world.100 years of glory on the grass,floors,tracks,pools... Χρόνια πολλά Θρύλος! #Olympiacos100 pic.twitter.com/C8GlzGQTEt