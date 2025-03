Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta πώς έφτασε ο Ολυμπιακός στη βαριά ήττα στη Νορβηγία.

Έγραφα χθες ότι στη Νορβηγία θα έπαιζε η καλύτερη άμυνα απέναντι στην καλύτερη επίθεση του Γιουρόπα Λιγκ. Ε, ακριβώς εκεί κρίθηκε το παιχνίδι: ο Ολυμπιακός δεν δικαίωσε ότι είχε την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, αντίθετα με την Μπόντο που δικαίωσε ότι έχει την καλύτερη επίθεση.

Κυνικά άμα το δει κανείς, η κάθε ομάδα είχε από έξι με εφτά ευκαιρίες για γκολ-πιο καθαρές της Μπόντο, καθώς τα δύο από τα τρία γκολ ήρθαν από πολύ κοντά. Οι Νορβηγοί είχαν ξεκάθαρα πολύ καλά τελειώματα: τρία γκολ, ένα δοκάρι σε οριακή φάση που υποδείχθηκε οφσάϊντ από τον επόπτη, δύο θετικές επεμβάσεις του Τζολάκη. Μόνο στο τέλος, στο 83΄, δεν ολοκλήρωσαν σε ευκαιρία τους, με τους Ρέτσο και Μπρούνο να καλύπτουν καλά τον φορ που έβγαινε φάτσα με τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός είχε δύο ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ, τρεις με τον Ζέλσον, μία με τον Τσικίνιο και τη μεγαλύτερη απ΄ όλες με τον Κωστούλα, που ελάχιστοι την αντιλήφθηκαν, γιατί η τηλεόραση δεν έδειξε ριπλέϊ. Ήταν στο 91’ όταν ο Έσε για πρώτη φορά σε ολόκληρο το παιχνίδι (!!!) έβγαλε μία σωστή μπαλιά, μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Κωστούλας έκανε εξ επαφής με την εστία κεφαλιά ψαράκι με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να έχει χάσει τη φάση, αλλά να μην βρίσκει την μπάλα καλά, να την βρίσκει στο πάνω μέρος του κεφαλιού και να την στέλνει πλάγια λες και ήταν αμυντικός που έδιωξε κι έσωσε την εστία του!

Γενικά, όμως, τι να πούμε για τα τελειώματα των παικτών του Ολυμπιακού χθες. Ο Γιάρεμτσουκ στην πρώτη ευκαιρία, έκανε πλασέ κι ενώ είχε όλη την εστία άδεια, έστειλε την μπάλα στο μοναδικό σημείο που ήταν ο τερματοφύλακας-κι αμφιβάλλω κι αν την έστειλε και εντός εστίας, άουτ νομίζω θα έφευγε. Στην άλλη ευκαιρία του έκανε την κεφαλιά ψαράκι, όμως η μπάλα δεν πήγε στη γωνία, πήγε σε χώρο που ένας καλός γκολκίπερ δεν θα φάει το γκολ.

Ο Ζέλσον είχε τρεις φάσεις! Απέτυχε σε όλες. Ίσως ήταν καλό το πρώτο του σουτ, που έδιωξε ο Ρώσος τερματοφύλακας. Άστοχη η κεφαλιά του, μετά, από καλή θέση. Καλούτσικο το σουτ στην τρίτη ευκαιρία, αλλά όχι αρκετό για να νικηθεί ο καλός αντίπαλος τερματοφύλακας. Στο τέλος είχε και τέταρτη ευκαιρία, σουτάροντας από καλή θέση πάνω σε αμυνόμενο, ενώ είχε τη δυνατότητα πάσας στον Πάλμα από αριστερά του.

Για εμένα, πάντως, ήταν ακατανόητη η επιλογή του Ζέλσον στο 29ο λεπτό να γυρίσει την μπάλα στον Γιάρεμτσουκ, στην πρώτη χαμένη ευκαιρία του Ουκρανού, αντί να πλασάρει προς την εστία της Μπόντο. Δείτε τη φωτογραφία: ο γκολκίπερ είναι εντελώς εκτός εστίας, έχει γλιστρήσει κιόλας κι έχει πέσει χάμω και ο Πορτογάλος απλά χρειάζονταν ένα καλό ψηλοκρεμαστό φαλτσαριστό σουτ για να στείλει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίκτυα. Λίγη εμπιστοσύνη στον εαυτό του δεν μπορούσε να έχει;

Για τον Τσικίνιο τι να γράψω; Επειδή έβαλε το γκολ στο 90’ με την ΑΕΚ, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ό,τι του έρχεται; Λίγο πριν το 1-0, ο Ολυμπιακός φεύγει ωραία μπροστά. Η μπάλα φτάνει στον Πορτογάλο και δεξιά του είναι μόνος του ο Ζέλσον. Αντί να του δώσει την μπάλα, πάει και σουτάρει από τα 30 μέτρα ξεψυχισμένα…Το ακόμη χειρότερο ήταν στο 58΄, τρία λεπτά μετά το 3-0, σε ιδανικό σημείο να μπει ο Ολυμπιακός πάλι μέσα στο παιχνίδι κάνοντας το 3-1 και έχοντας μπροστά του άλλα 35 λεπτά.

Τον βγάζει ο Πάλμα σε καλή θέση κι ο Τσικίνιο έχει τρεις επιλογές. Πρώτη, να στρώσει την μπάλα στον Μουζακίτη που ερχόταν από πίσω μόνος σαν τρέίλερ. Δεύτερη, να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, όπου ήταν ο Ζέλσον ολομόναχος με τα δίκτυα! Τρίτη, να σουτάρει. Μαντέψτε-επιχείρησε ένα σουτ και δη με το αριστερό, εντελώς άστοχο. Δύο φορές είχε τη δυνατότητα να πασάρει στον Ζέλσον, στον συμπατριώτη του Ζέλσον, και τις δύο πήγε να κάνει ο ίδιος το γκολ, με τραγική αποτυχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παίκτη που παίζει πρώτα για τον εαυτό του, για να γίνει ο ίδιος ήρωας, και μετά για την ομάδα του.

Όπως κι αν έχει, χθες αποδείχθηκαν δύο πράγματα. Πρώτον, επιβεβαιώθηκε ότι στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει μόνο έναν σκόρερ, καλό, αλλά ένα, τον Ελ Κααμπί, που έχει βάλει τα εφτά από τα εννιά γκολ της ομάδας στο Γιουρόπα Λιγκ…Δεύτερον, οι «ερυθρόλευκοι» απέτυχαν κι αυτοί, όπως τόσοι άλλοι, να προσαρμοστούν στις γηπεδικές και καιρικές συνθήκες, εκεί πέρα στη Βόρεια Νορβηγία…

Αυτό το ξεκίνημα, στο πρώτο κιόλας λεπτό, με τον Ρόντινεϊ να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου σε δύο διαδοχικές στιγμές, «δεν παίζει»! Ο Βραζιλιάνος ήταν τραγικός αμυντικά, σε κάθε φάση! Στο φάουλ που έφερε το κόρνερ για το 1-0, μαζί με τον Μπιανκόν άφησαν ένα τεράστιο κενό στη δεξιά πλευρά της άμυνας κι όταν έκλεισε εκεί ο Γάλλος το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν ένα φάουλ, σε καλή για τους Νορβηγούς θέση, και να παίζει με κίτρινη από το 11’. Στο 2-0, ο Ρόντινεϊ έχασε εντελώς τον παίκτη του σαν πρωτάρης μπακ. Και στο 3-0, απλά…παρατηρούσε την όλη φάση, με τον Μπιανκόν να αποτυγχάνει να κόψει.

Ήταν φανερό ότι οι γηπεδούχοι είχαν σημαδέψει τα δύο άκρα του Ολυμπιακού και δη το δεξί κι από εκεί, από την πλευρά του Ρόντινεϊ, επιχειρούσαν το σύνολο των επιθέσεων τους, ιδίως στο α΄ ημίχρονο. Με τους εξτρέμ Ζέλσον και Πάλμα να μην βοηθάνε ανασταλτικά, ήταν που ήταν σε κακή βραδιά οι Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, δεν ήθελε πολύ να έρθει το κακό αμυντικά.

Μεγάλο το παράπονο και για τον Τζολάκη, στη φάση του κρίσiμου 1-0, αφού ενώ «το έχει» και βγαίνει σε κόρνερ στη μικρή περιοχή του (το έκανε π.χ. τρεις φορές χθες), εδώ έμεινε καθηλωμένος στην εστία του και τον εκτέλεσε ο αντίπαλος στόπερ. Το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε που δεν πήρε την ευθύνη να βγει, αφού στην κεφαλιά η μπάλα πήγε στο δοκάρι, πάνω του και στα δίκτυα.

Πριν φτάσουμε, όμως, εκεί στην απόφαση του Τζολάκη, πρέπει να καταγράψω την κακή οργάνωση της διάταξης στην εκτέλεση κόρνερ, με το πρωτοφανές να μην μαρκάρει κανείς (!) τον υψηλόσωμο στόπερ που εν τέλει σκόραρε, με συνέπεια να πάρει φόρα με όλη του την άνεση και να βάλει στα δίκτυα τον Μπιανκόν, έχοντας ακριβώς το πλεονέκτημα ότι έπεσε στη φάση με φόρα και δύναμη, ενώ ο αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν στατικός, στη θέση του.

Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο πράγματι συμβαίνουν και τέτοιες βραδιές. Σε λάθος παιχνίδι ήρθε για τον Ολυμπιακό, που όμως έχει πάντα την εμπιστοσύνη του κόσμου του, που θα τον στηρίξει φανατικά για τη συνέχεια της σεζόν, αρχής γενομένης από τα παιχνίδια την Κυριακή με τον ΟΦΗ και την Πέμπτη με την Μπόντο.

Άσχετο: Για τον Ουκρανό διαιτητή, καμία έκπληξη από μένα. Σας τα είχα γράψει από χθες. Φαίνονταν από μακριά. Εγώ είδα πέναλτι υπέρ του Γιάρεμτσουκ κι αποβολή του Νορβηγού στόπερ στο 24΄, σε μία φάση που θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Είδα εξώφθαλμο φάουλ υπέρ του Βέλντε στο 91’, ελάχιστα έξω από την περιοχή, σε ιδανική θέση για απευθείας εκτέλεση. Είδα να μην βγάζει ούτε κίτρινη στους γηπεδούχους που είχαν πολλούς στο όριο και τους προστάτευσε, με πρώτον τον στόπερ που πάτησε άσχημα στο πόδι τον Τσικίνιο κάποια στιγμή, για να παίξουν στη ρεβάνς όλοι. Θόδωρε, καλά κρασιά!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ατυχώς, ο Μεντιλίμπαρ ήταν χθες στην χειρότερη του βραδιά και δεν την βοήθησε την ομάδα. Ούτε σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, με τον Κοστίνια ακατανόητα να μένει στον πάγκο, ούτε σε επίπεδο κοουτσαρίσματος, με τις πρώτες αλλαγές να γίνονται μόνο μετά το 3-0 (!!!), ούτε καν στο ημίχρονο, με το σκορ 2-0. Δηλαδή, ήταν καλός ο Ολυμπιακός στα πρώτα 45 λεπτά και δεν χρειάζονταν αλλαγή;

Οι δε δύο τελευταίες αλλαγές ήρθαν μόλις στο 80ο λεπτό! Κι είναι απορίας άξιον γιατί έστω δεν έβαλε νωρίτερα τον Μπρούνο, που όποτε παίζει είναι καλός-και ακόμη και χθες στα μόνο 15 λεπτά που έπαιξε είχε δύο πάρα πολύ καλές επεμβάσεις. Ο δε Ορτέγκα ήταν τόσο μέτριος που έπρεπε να είχε βγει από το ημίχρονο, όπως κι ο Μουζακίτης, που μετά το γκολ επί του Παναθηναϊκού δεν έχει κάνει μισή καλή εμφάνιση.

Γενικά είδαμε έναν αδιάβαστο Ολυμπιακό, ακόμη και στις στατικές φάσεις, την στιγμή που αποτελεί κοινό μυστικό ότι η Μπόντο είναι πολύ δυνατή σε αυτές με τα ψηλά και δυνατά κορμιά της. Ο δε Πιρόλα στον αέρα είναι σαφώς καλύτερος του Μπιανκόν, που το παιδί προσπάθησε περισσότερο ίσως από τον καθένα χθες, πέρασε και πολλές πάσες μπροστά, αλλά ξέρουμε ότι στο καθαρά αμυντικό κομμάτι χωλαίνει σε τοποθετήσεις κι επιλογές, κάτι που στοιχίζει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

2023/24: Argyrios Liatsikouras scores winning penalty vs Nantes 🎯



2024/25: Liatsikouras scores winning penalty vs Sturm Graz 🎯



Some things are just meant to be ✨#UYL | @olyfcacademy pic.twitter.com/yqhIQMuYn0