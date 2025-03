Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο Gazzetta μία πρώτη προσέγγιση του παιχνιδιού της Μπόντο, σκληρής αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa League.

Κάποια πρώτα πράγματα για την Μπόντο Γκλιμτ, που έχει οκτώ χρόνια τον ίδιο προπονητή, πέντε πρωταθλήματα την τελευταία πενταετία και είναι Νο 48 στο ranking της ΟΥΕΦΑ, μόλις 10 θέσεις κάτω από τον Ολυμπιακό (Νο 38).

Κατ΄αρχάς μου έχει κάνει εντύπωση ότι παρότι δεν έχει πρωτάθλημα κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, διεκδικεί και συχνά παίρνει σπουδαίες προκρίσεις στα νοκ άουτ του Φεβρουαρίου, αλλά και του Μαρτίου, παίζοντας αρχικά στο Κόνφερενς Λιγκ: Πέρυσι, Φεβρουάριο του 2024, αποκλείστηκε στην παράταση από τον Άγιαξ. Πρόπερσι, Φεβρουάριο του 2023, αποκλείστηκε οριακά, για ένα γκολ, από την πολωνική Λεχ Πόζναν, που είχε προχωρήσει στους 8. Και το 2022, τον Φεβρουάριο απέκλεισε τη Σέλτικ με δύο νίκες και τον Μάρτιο και την ΑΖ Άλκμααρ (στην παράταση), για να αποκλειστεί τον Απρίλιο από τη Ρόμα. Και φέτος έκανε το άλμα και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ, βγάζοντας τον περασμένο μήνα νοκ άουτ την Τβέντε.

Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να προσέξει ότι δεν πέρασε τη Ρόμα, τον Άγιαξ και την Λεχ στα νοκ άουτ…Κι ότι πέρασε τρεις άλλες ομάδες, τις Σέλτικ, ΑΖ, Τβέντε. Νομίζω ότι μόνο αυτά να δεις, τα αποτελέσματα της, καταλαβαίνεις ότι είναι μία πραγματικά καλή ομάδα. Όχι…ουάου, αλλά καλή ομάδα. Με μεγάλο, αλλά προσέξτε όχι μόνο, όπλο την έδρα της. Κι ακριβώς εδώ πρόσεξα κάτι πολύ περίεργο. Ρίξτε κι εσείς μία ματιά…

Μπόντο-Τβέντε 0-1 στο 26’, τελικό 5-2 στην παράταση!

Μπόντο-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 στο 12’, τελικό 3-1!

Μπόντο-Μπεσίκτας 0-1 στο 21’, τελικό 2-1!

Μπόντο-Πόρτο 0-1 στο 8’, τελικό 3-2!

Μπόντο-Γιαγκελόνια 0-1 στο 4, τελικό 4-1!

Σε πέντε εντός έδρας παιχνίδια της μέσα στη φετινή σεζόν, βρέθηκε να χάνει 0-1 το αργότερο στα μισά του ημιχρόνου, τις περισσότερες φορές με γκολ από το 4’ έως το 12’! Κι όμως όχι απλά συνήλθε, αλλά το έκανε άμεσα, συνήθως γυρνώντας τα παιχνίδια από το φινάλε κιόλας του α΄ ημιχρόνου! Λες και οι Νορβηγοί μπαίνουν πιο επιφυλακτικά η, λες και οι αντίπαλοι τους «παρασύρονται» από το πλαστικό χορτάρι που κάνει πιο γρήγορο το παιχνίδι, μπαίνουν αυτοί πιο δυνατά, αλλά πολύ γρήγορα οι γηπεδούχοι γκαζώνουν και στο τέλος κερδίζουν!

Ο κίνδυνος νομίζω ότι είναι αντιληπτός, όμως αυτό το λίγο περίεργο πράγμα σου δίνει και μία ευκαιρία να πάρεις εκεί αποτέλεσμα-εάν φυσικά μπορέσεις να κρατήσεις το γκολ που θα βάλεις η, τέλος πάντων να μην χάσεις. Διότι, ο Άγιαξ για παράδειγμα ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε προηγηθεί στο σκορ κι αυτός, στο 34’, ισοφαρίστηκε στο 83’ και στην παράταση έκανε το δεύτερο γκολ και το διπλό της πρόκρισης. Η δε Γκαραμπάγκ το Νοέμβριο έκανε κι αυτή το ίδιο πράγμα: άνοιξε το σκορ στο 22’, ισοφαρίστηκε στο 41’, έβαλε δεύτερο γκολ στο 69’ και κέρδισε.

Προσοχή, όμως: το διπλό της Γκαραμπάγκ δεν είναι «αντιπροσωπευτικό». Διότι το ματς έγινε 7.11 και η Μπόντο έπαιζε 3.11 και 10.11 δύο απολύτως καθοριστικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα Νορβηγίας, φέρνοντας δύο ισοπαλίες που εν τέλει τη βοήθησαν να πάρει τον τίτλο με διαφορά στήθους από την Μπραν. Ποιο αντιπροσωπευτικά είναι το Μπόντο-Κλαμπ Μπριζ 0-1 με γκολ από το 20’, το Μπόντο-Άρσεναλ 0-1 με γκολ από το 24’, το Μπόντο-PSV 1-2 με γκολ στο 36’ και στο 52’…

Είναι σαφές, όμως, ότι για να πάρεις αποτέλεσμα εκεί πάνω πρέπει να παίξεις πραγματικά καλά. Και να προηγηθείς εσύ στο σκορ !

Άσχετο:

Αν κάποιος το πρόσεξε, ο Κωστούλας ήταν με μάσκα την Κυριακή το βράδυ μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Γιατί; Πολύ απλά έπαιξε με 39 πυρετό ο «σκύλος». Χωρίς το πρόβλημα υγείας, να τον εμποδίσει να είναι ο μακράν πιο απειλητικός παίκτης του αγώνα στο α΄ ημίχρονο, μπαίνοντας σε τρεις φάσεις για γκολ, αλλά και να δώσει πολλές μάχες και στα πρώτα 20 λεπτά του β΄ ημιχρόνου, τρώγοντας συνεχώς «ξύλο» από τον Βίντα, με τον Γερμανό διαιτητή της πλάκας να μην βγάζει μία κίτρινη, ούτε για τα μάτια του κόσμου.

Έκλεψε μπάλες, είχε καλές κινήσεις, καθάρισε «στημένο» όταν γύρισε πίσω να αμυνθεί και θυμηθείτε το φοβερό ψαλιδάκι που έκανε στο τελευταίο λεπτό του α΄ ημιχρόνου, σε εκείνο το μελέ στην περιοχή του Τζολάκη, με το κτύπημα πρώτα του Πιερό στον Κοστίνια (καθαρή κίτρινη) και μετά του Μήτογλου στον Τζολάκη (καθαρή κόκκινη). Παλικάρι ο Κωστούλας, που σε μία άλλη στιγμή πρόλαβε κι έδιωξε την μπάλα ώστε να μην σουτάρει ο αντίπαλος του και έφαγε ο ίδιος ο μικρός το σουτ και δη με τον παίκτη της ΑΕΚ να το κάνει με όλη του τη δύναμη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έκανε δύο-τρία ωραία πράγματα πάλι ο Πάλμα, την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια-ένα επικίνδυνο σουτ, μία σέντρα ακριβείας για το κεφάλι του Πάλμα και άλλη μία όμορφη κίνηση και εξίσου καλή πάσα. Αλλά ήταν λίγα για 66 λεπτά παιχνιδιού. Ιδίως όταν συνδυάζονται με κακές επιστροφές του στο α΄ ιδίως ημίχρονο, κάνοντας στη συνέχεια ένα καλό τάκλιν. Πρέπει να μπαίνει περισσότερο στο παιχνίδι και να είναι πιο καλός τακτικά.

Ο Ζέλσον, από την άλλη, παίζοντας 60 λεπτά σέντερ φορ (!) και τριάντα λεπτά εξτρέμ, δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου. Είναι ζήτημα αν καταγράφεται πάνω από μία καλή κίνηση του. Για άλλη μία φορά μάλιστα είχε πάσα τόσο κακή που βγήκε αντεπίθεση της ΑΕΚ. Και ούτε ήταν καλός αμυντικά. Δεν ξέρω αν έφταιγε που έπαιξε κατά βάση φορ η, δεν του πήγαινε το (πολύ σκληρό) παιχνίδι, αλλά μόνο καλός δεν ήταν.

Το ίδιο κι ο Ρόντινεϊ, που πέρασε μία σέντρα φαρμάκι, όμως δεν έκανε τίποτα άλλο πέραν ενός καλοκτυπημένου φάουλ. Κατά τα άλλα οι επιλογές του επιθετικά ήταν πολύ κακές, ενώ έκανε κι ένα τζάμπα φάουλ στο τέλος κι έβαλε την ΑΕΚ στην περιοχή του Τζολάκη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

UEL Quarterfinal matchups that appear most often in our simulations (as of 26 Feb):



42% Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Lyon 🇫🇷

41% Lazio 🇮🇹 - Olympiacos 🇬🇷

36% Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Eintracht 🇩🇪

34% Lyon 🇫🇷 - Real Sociedad 🇪🇸

33% Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Ajax 🇳🇱

32% Lazio 🇮🇹 - Bodø/Glimt 🇳🇴

32% Athletic Club 🇪🇸 -…