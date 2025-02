Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» των νοκ-άουτ του Europa League και βάσει αλγορίθμου είναι φαβορί για να φτάσει τουλάχιστον ως τα προημιτελικά. Ποιες οι πιθανότητες για να φτάσει στον τελικό του Μπιλμπάο και να σηκώσει το δεύτερο ευρωπαϊκό.

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη φετινή σεζόν, μετά και την κλήρωση της Παρασκευής που «κλείδωσε» τα ζευγάρια για τις φάσεις των «16» αλλά και τις πιθανές διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Στο Europa League, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρώτη νοκ-άουτ δοκιμασία του απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ (6, 13/3), με στόχο να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό του Μπιλμπάο που δεν είναι μυστικό πως αποτελεί το... όνειρο τρελό για τη φετινή σεζόν μετά τον περσινό θρίαμβο της κατάκτησης του Conference League.

Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν είναι, αφού παραμένουν στη διοργάνωση ομάδες όπως η οικοδέσποινα Αθλέτικ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τότεναμ, η Λάτσιο, η Ρόμα, ο Άγιαξ και η Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι έχουν τις δικές τους πιθανότητες και θα προσπαθήσουν βήμα-βήμα να φτάσουν στον προορισμό, αρχής γενομένης από το απαιτητικό ζευγάρι με τους φιλόδοξους Νορβηγούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι βάσει πιθανοτήτων για πρόκριση τουλάχιστον στα προημιτελικά, με ποσοστό 57% έναντι 43% των πρωταθλητών Νορβηγίας.

Οι πιθανότητες πέφτουν στο 22% όσο αφορά τα ημιτελικά, εκεί όπου για να φτάσει θα πρέπει να αποκλείσει μία εκ των Βικτόρια Πλζεν ή Λάτσιο.

Από εκεί και πέρα, η παρουσία του στον τελικό του «Nuevo San Mames» συγκεντρώνει ως τώρα 8% πιθανότητες. Θυμίζουμε πως στα ημιτελικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Άλκμααρ και Τότεναμ.

Για το τέλος, η ερώτηση του... εκατομμυρίου: Πόσες πιθανότητες δίνει ο αλγόριθμος για να πανηγυρίσουν οι Ερυθρόλευκοι το δεύτερο και μάλιστα back-to-back, ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους; Η απάντηση είναι 3%, ποσοστό που τους καθιστά το 11ο φαβορί από τις 16 ομάδες που συνεχίζουν στον θεσμό.

Αναλυτικά οι πιθανότητες του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων 15 ομάδων για κάθε φάση:

To win the Europa League (as of 22 Feb):



16% 🇮🇹 Lazio

13% 🇪🇸 Athletic Club

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

9% 🇮🇹 Roma

9% 🇫🇷 Lyon

8% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

6% 🇩🇪 Eintracht

6% 🇳🇱 Ajax

5% 🇪🇸 Real Sociedad

5% 🇹🇷 Fenerbahçe

3% 🇬🇷 Olympiacos

