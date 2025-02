Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει 3% πιθανότητες να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Europa League στο Μπιλμπάο.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να «ριχτεί» στη μάχη των νοκ άουτ του Europa League με φιλοδοξίες, αλλά και με μια δύσκολη αποστολή μπροστά του. Η ομάδα του Πειραιά έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στη στη φάση των «16» της διοργάνωσης, ωστόσο, από εκεί και πέρα, το μονοπάτι μέχρι τον τελικό γίνεται όλο και πιο δύσβατο.

Σύμφωνα με τον προσομοιωτή του Football Meets Data, οι πιθανότητες πρόκρισης των Ερυθρολεύκων στα προημιτελικά είναι 52%. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Πειραιώτες δεν έχουν μάθει ακόμα την ομάδα με την οποία θα τεθούν αντιμέτωποι, καθώς έχουν... γλιτώσει τα play off κι έχουν στρέψει το βλέμμα στα Φενέρμπαχτσε-Άντερλεχτ και Τβέντε-Μπόντο Γκλιμτ. Στη συνέχεια, στα ημιτελικά οι πιθανότητες πρόκρισής του Ολυμπιακού πέφτουν κατά πολύ (στο 18%), ενώ μόλις ένα 7% τον φέρνει στον μεγάλο τελικό του Μπιλμπάο.

Όσον αφορά την κούπα, ο αλγόριθμος λέει ότι μόλις 3% είναι οι πιθανότητες για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να αναδειχθούν πρωταθλητές και να γράψουν μία νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία της «ερυθρόλευκης» ομάδας.

To win the Europa League (as of 15 Feb):



17% 🇮🇹 Lazio

16% 🇪🇸 Athletic Club

13% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

10% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

8% 🇩🇪 Eintracht

7% 🇫🇷 Lyon

6% 🇮🇹 Roma

4% 🇪🇸 Real Sociedad (📈+1%)

4% 🇹🇷 Fenerbahçe (📈+1%)

4% 🇳🇱 Ajax (📈+2%)

3% 🇬🇷 Olympiacos

2% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

... pic.twitter.com/9sTAEtcYED