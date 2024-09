Η βασική ενδεκάδα της Γαλατάσαραϊ για το παιχνίδι της πρεμιέρας του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Τα τουρκικά media έκαναν λόγο για εκτεταμένο ροτέισον του Οκάν Μπουρούκ εν όψει ΠΑΟΚ, όμως ο προπονητής της Γαλατάσαραϊ δεν... ανακάτεψε τόσο την τράπουλα για την πρεμιέρα του Europa League. Προχώρησε μόλις σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι απέναντι στη Φενέρ προ ημερών και μια εξ αυτών αναγκαστική λόγω της τιμωρίας του Μουσλέρα. Εκτός σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι έμεινε και ο εξτρέμ Γιουνούς.

This is our starting eleven! 👇 #GSvPAOK #UEL pic.twitter.com/nvKHro3mET