Στην σέντρα έβγαλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον Ντάνιελ Ποντένσε για την προσπάθεια επιστροφής του στον Ολυμπιακό.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης «κάρφωσε» τον Ντάνιελ Ποντένσε για την προσπάθεια που κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» μίλησε στην Cosmote για την μεταγραφική ενισχύση της ομάδας και είπε...

«Εμείς μέχρι τελευταία στιγμή ψάχνουμε για κάτι καλό, πολύ καλό. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό που έχω να πω για τους φιλάθλους, οτι μπορεί να ακούμε ονόματα, αλλά δεν μπορούμε να διαψεύδουμε συνέχεια. Για τον Ποντένσε, μέχρι σήμερα τον περιμέναμε, αλλά και αυτά που ζητάει και ο τρόπος που σκέφτεται το έχει κάνει πολύ δύσκολο. Οι προσφορές που έχουμε δώσει είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα. Πρέπει κάποια στιγμή να μην ξεφεύγουμε, να ψάξουμε και για άλλες λύσεις. Και σας λέω, λύσεις έχουμε και μέσα στην ομάδα. Και από τους παίκτες και από τα νέα παιδιά που πρέπει να πάρουν ευκαιρίες. Κοιτάζουμε την αγορά αλλά οτι και αν συμβεί πρέπει να είναι λογικό. Κάναμε υπέρβαση για τον Κάρμο».

Αναφορικά με την κλήρωση, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν εύκολες κληρώσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους αντιπάλους με σοβαρότητα. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και την εμπειρία που έχουμε στην Ευρώπη για να πάρουμε καλά αποτελέσματα εκτός έδρας. Να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο έτοιμοι γιατί μετά την επιτυχία μας στο Conference οι αντίπαλοι μας, μας υπολογίζουν περισσότερο. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή και στους παίκτες μας. Να έχουμε υπομονή για τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού. Καλό είναι να δώσουμε χρόνο και σε αυτά τα παιδιά να δείξουν τι μπορούν να κάνουν σε υψηλότερο επίπεδο. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται στην Ευρώπη και γιατί όχι από τη στιγμή που ο τελικός είναι στο σπίτι του προπονητή μας και του Ερνέστο να μην πάμε all the way. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Όταν εγώ μίλαγα για ευρωπαϊκές νίκες και τρόπαια, ορισμένοι στην χώρα μας μπορεί να χλευάζανε. Είδατε οτι ο Ολυμπιακός και πολύ μεγάλες νίκες και το ευρωπαϊκό κύπελλο αξίζαμε.

Είμαστε η μοναδική ομάδα που πανηγυρίσαμε δύο τίτλους, γιατί υπάρχει και το Youth League. Ο Ολυμπιακός έχει μπει μέσα στα ευρωπαϊκά σπίτια. Και στην Βραζιλία 40.000 κόσμος να ζητωκραυγάζει για την ομάδα του και να βλέπει τον Ολυμπιακό. Αυτό που έχουμε πετύχει για την χώρα μας είναι πολύ σπουδαίο. Και ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε μία καλή πορεία και ο Παναθηναϊκός φέτος προχωράει στην Ευρώπη. Αυτά όλα είναι πολύ καλά νέα για την Ελλάδα μας».