Τι κοινό έχουν η ΑΕΚ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέτος στην Ευρώπη

Ένα στατιστικό κακοτυχίας μοιράζονται φέτος στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων η ΑΕΚ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον όμιλο του Champions League. Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ ηττήθηκε από την Κοπεγχάγη στη Δανία και πλέον βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας μπροστά της έναν «άθλο», καθώς αντιμετωπίζει τη Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη και την Μπάγερν στο «Ολντ Τράφορντ», με το έργο της πρόκρισης να μοιάζει πιο δύσκολο από ποτέ.

Για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών. Ποτέ ξανά στο παρελθόν κάποια ομάδα δεν είχε τιμωρηθεί με πέναλτι και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια των ομίλων, με τη Γιουνάιτεντ να γίνεται η πρώτη.

🚨📊 Manchester United became the first team to concede a penalty in each of their first four Champions League group stage matches. [@footballontnt] #MUFC pic.twitter.com/kTPJXZdl7G