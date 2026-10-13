Στο Λονδίνο βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία το απόγευμα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της στο Στάμφορντ Μπριτζ για τον αγώνα με τη Σαχτάρ.

Με τον Βάργκα στην αποστολή, η ΑΕΚ έφτασε στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ στο Λονδίνο και από εκεί κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει.

Η Ένωση «πάτησε» σε αγγλικό έδαφος, εκεί όπου θα παραμείνει για μια εβδομάδα για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ και εκείνο της επόμενης εβδομάδας κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ΑΕΚ το απόγευμα θα ολοκληρώσει με προπόνηση στο Στάμφορντ Μπριτζ (20:30) την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, ενώ μία ώρα νωρίτερα (19:30) ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.