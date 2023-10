Ιστορικός Σαλάχ: Πρώτος σκόρερ των Άγγλων στην Ευρώπη

Με το γκολ του απέναντι στη Τουλούζ, ο Μο Σαλάχ κατάφερε να γράψει ιστορία και να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ των αγγλικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ένα ακόμα ρεκόρ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που από το καλοκαίρι του 2017, όταν μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ, δεν έχει σταματήσει να «σπάει» τα κοντέρ. Αυτή τη φορά, ο Αιγύπτιος επιθετικός της Λίβερπουλ, κατάφερε να γράψει ένα «θρυλικό» ρεκόρ και να αφήσει πίσω του τον μεγάλο, Τιερί Ανρί.

Μπορεί το ματς με την Τουλούζ να είχε κριθεί από νωρίς, ωστόσο αυτό δεν σταμάτησε τον Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σκόραρε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και διαμόρφωσε το τελικό 5-1 για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, γράφοντας έτσι ένα ιστορικό ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό για τον Σαλάχ ήταν το 43ο γκολ που πέτυχε σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ και πλέον είναι ο κορυφαίος σκόρερ των αγγλικών συλλόγων στους θεσμούς της UEFA. Ο Μο Σαλάχ άφησε πίσω του τον Τιερί Ανρί που είχε σκοράρει 42 φορές με την Άρσεναλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έτσι απολαμβάνει μόνος του μια «θρυλική» κορυφή.

