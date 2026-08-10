Έξι χρόνια Greek Scouser στη Λίβερπουλ: Η ανάρτηση των Reds για τον Κώστα Τσιμίκα

Έξι χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να θυμάται αυτήν την επέτειο.

Σαν σήμερα πριν 6 χρόνια ολοκληρώθηκε μια από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τον Κώστα Τσιμίκα να γίνεται παίκτης της Λίβερπουλ για 13 εκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε, ο Έλληνας διεθνής άσος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου, με ένα μικρό... διάλειμμα την περασμένη σεζόν.

Ο 30χρονος μπακ πλέον μετρά 115 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας, έχοντας προσθέσει στην τροπαιοθήκη του το τρόπαιο της Premier League, το Κύπελλο FA και δύο League Cup.

Ο Τσιμίκας, που έχει πλέον επιστρέψει από τη Ρόμα, υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν, με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ να θυμάται μάλιστα την ημέρα που τον ενέταξε στο δυναμικό του κάνοντας μια ανάρτηση στα social media. Οι Reds κοινοποίησαν τις πρώτες φωτογραφίες που είχε βγάλει με τη φανέλα τους, γράφοντας στη λεζάντα:

«Έξι χρόνια σήμερα από τότε που ο Greek Scouser έγινε μέλος μας».

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ