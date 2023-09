Εκτός αποστολής για την Μπράιτον έμειναν ο - κατά κανόνα - βασικός της σέντερ φορ, Έβαν Φέργκιουσον και ο αρχηγός της, Λιούις Ντανκ.

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί κόντρα στην ΑΕΚ η Μπράιτον για την πρεμιέρα του Europa League. Εκτός αποστολής έμεινε για τους Γλάρους ο αρχηγός και βασικός κεντρικός αμυντικός Λιούις Ντανκ, που αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού λίγες ώρες πριν το παιχνίδι.

Η πιο απρόοπτη απουσία πάντως, ακούει στο όνομα του 18χρονου επιθετικού Έβαν Φέργκιουσον. Ο Ντε Τσέρμπι είχε αναφέρει πως ο Ιρλανός θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, όμως δεν βρίσκεται ούτε στην ενδεκάδα ούτε στον πάγκο της Μπράιτον, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι της απουσίας του.

Η ενδεκάδα της Μπράιτον: Στιλ, Εστουπινιάν, Ιγκορ Ζούλιο, Φαν Χεκ, Μίλνερ, Γκίλμουρ, Γκρος, Μαρτς, Μιτόμα, Φάτι, Ζοάο Πέδρο

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face AEK Athens in the @EuropaLeague. 📝



