Ένας μικρός τραυματισμός της τελευταίας στιγμής ενδέχεται, σύμφωνα με το Athletic, να θέσει νοκ-άουτ για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, τον βασικό στόπερ και αρχηγό της Μπράιτον, Λιούις Ντανκ.

«Πλήγμα» για την Μπράιτον, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League απέναντι στην ΑΕΚ (21/09-22:00). Όπως μετέδωσε το Athletic, o Λιούις Ντανκ, ο σημαντικότερος αμυντικός και αρχηγός των Γλάρων αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και θεωρείται αμφίβολος για το παιχνίδι στο «Άμεξ».

Ο 31χρονος διεθνής αποτελεί «παιδί» του συλλόγου και της πόλης και είναι ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Μετρά 421 εμφανίσεις με την Μπράιτον, στην οποία βρίσκεται από το 2010. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ πάντως, ο Άγγλος ενδέχεται να «σφίξει» τα δόντια και να πιέσει για να συμμετέχει στην παρθενική ευρωπαϊκή βραδιά των Γλάρων.

Lewis Dunk is an injury doubt for Brighton's opening Europa League group fixture against AEK Athens.



More from @AndyNaylorBHAFC https://t.co/tee1EXSGcN