Συνταγή... Άνφιλντ από τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στους έντεκα που δέχθηκαν επτά γκολ από τη Λίβερπουλ για το ματς κόντρα στη Μπέτις.

Απόφαση όλο νόημα από τον Έρικ Τεν Χαγκ! Παρά το βαρύ 7-0 από τη Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ», ο Ολλανδός επέλεξε να μην κάνει ούτε μια αλλαγή στην ενδεκάδα του για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Europa League κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις!

Κάπως έτσι ο Ντε Χέα θα βρεθεί κανονικά κάτω από τα δοκάρια των Κόκκινων Διάβολων, ενώ την οπισθοφυλακή θα σχηματίσουν οι Σο, Μαρτίνες, Βαράν και Νταλότ.

Φρεντ και Κασεμίρο θα αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ, με τους Άντονι, Μπρούνο Φερνάντες, Ράσφορντ και Βέγκχορστ να παίρνουν με τη σειρά τους μια θέση στο βασικό σχήμα.

Η ενδεκάδα των Κόκκινων Διάβολων: Ντε Χέα, Σο, Μαρτίνες, Βαράν, Νταλότ, Φρεντ, Κασεμίρο, Φερνάντες, Άντονι, Βέγκχορστ, Ράσφορντ

