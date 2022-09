Μια κακή βραδιά λόγω έλλειψης ρυθμού ή ένδειξη πως πλέον είναι κάπως διαφορετικός; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν κάτι παραπάνω από αρνητικός απέναντι στη Σοσιεδάδ και έχει προκαλέσει διχασμό...

Είναι εκείνοι που θα τον υποστηρίζουν πάντοτε και θα τον θεωρούν έναν από τους κορυφαίους του κόσμου, ακόμα κι αν έχει πατήσει πλέον τα 37 του χρόνια.

Υπάρχουν κι εκείνοι που κάνουν λόγο για ποδοσφαιριστή ο οποίος ακολουθεί πλέον καθοδική πορεία, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ αρνούνται να το δουν, όμως, έχει χάσει αρκετά από τα στοιχεία που τον χαρακτήριζαν.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, μαζί με την υπόλοιπη τρομερά αρνητική Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Είχε τις καλές στιγμές του, τις περισσότερες τις κατέστρεψε, σε άλλες έδειξε ότι του έλειπε η εκρηκτικότητα, ενώ, στο γκολ που σημείωσε και δεν μέτρησε, ήταν εκτεθειμένος.

Το βίντεο έγινε viral και ο κόσμος διχάστηκε από την εικόνα που αντίκρισε από τον CR7, ο οποίος επέστρεψε στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά μετά από τέσσερα παιχνίδια...

Cristiano Ronaldo vs Real Sociedad 22/23 (H)



But apparently he doesn't get enough chances. I run out of words to describe how overrated this guy is.pic.twitter.com/uvrEtyHKwL