Σε μια στιγμή... παραφροσύνης, ο Ντέιβιντ Μόγιες κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα σε ένα ball-boy το οποίο... κατηγορήθηκε πως δεν συνεργάστηκε σωστά μαζί του. Ο κόουτς της Γουέστ Χαμ απολογήθηκε, όμως, η κίνησή του είναι κατακριτέα...

Η Γουέστ Χαμ δεν κατάφερε να κοντράρει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στον εκτός έδρας επαναληπτικό ημιτελικό του Europa League κι έτσι ένα γκολ των Γερμανών ήταν αρκετό για να διαμορφωθεί το συνολικό 3-1 στο ζευγάρι και να περάσουν οι «αετοί» στον τελικό της Σεβίλλης.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ρεβάνς όταν αντέδρασε προς ένα ball-boy και κλώτσησε με δύναμη τη μπάλα προς το μέρος του, με τον τεχνικό της Γουέστ Χαμ να δηλώνει αργότερα:

«Απολογούμαι για ό,τι συνέβη, την άφησε μακριά μου, ήταν... καλό το βολέ που έκανα, αλλά απολογούμαι. Δεν τον χτύπησα. Απλά την έστειλα από πάνω του. Αντί να μου στείλει αμέσως τη μπάλα επέλεξε να την πετάξει κοντά του και να μην φτάσει εκείνη στα χέρια μου. Απολογούμαι».

Just David Moyes smashing the ball at a kid from two yards away. Classy bloke 👍🏻



pic.twitter.com/h2hD2T1LUM