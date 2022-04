«Εκκωφαντική» παρουσία στη Βαρκελώνη από 30.000 φιλάθλους της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι οποίοι ταξίδεψαν μέσω τριών διαφορετικών περιοχών στην πρωτεύουσα της Καταλονίας για τη ρεβάνς κόντρα στους Μπλαουγκράνα.

«Τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη ρεβάνς κόντρα στη Μπαρτσελόνα (1-1 το ματς στη Γερμανία). Κι αυτή η τρέλα τούς οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου εκδρομή, με περίπου 30.000 υποστηρικτές των Αετών να ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα της Καταλονίας για την αναμέτρηση κόντρα στους Μπλαουγκράνα!

Οι φίλοι της Άιντραχτ ταξίδεψαν από τη Φρανφκούρτη με ανταπόκριση μέσω Μαδρίτης, Μαγιόρκα, αλλά και μέσω Πορτογαλίας από το αεροδρόμιο του Φάρο για να καταστήσουν δυνατή την «απόβασή» τους, με τις εικόνες από την ουρά αναμονής επί γερμανικού εδάφους να εντυπωσιάζουν!

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι 30.000 φίλοι του γερμανικού κλαμπ ξεχύθηκαν στους δρόμους και της πλατείες της Βαρκελώνης, προκαλώντας τρομερές και σπάνιες εικόνες για μία ομάδα που αγωνίζεται σε ξένο έδαφος.

30,000 Eintracht Frankfurt fans are expected to travel for their club's away game against Barcelona, reports say.



You read it right: 30,000.



Those were the scenes at Frankfurt Airport as #SGE fans were waiting for boarding 🦅



📹@ideenfischer #FCBSGE pic.twitter.com/QVUqNVoqb6