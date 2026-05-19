«Κανένα ευχαριστούμε Αλμπέρτο»: Το πανό των οπαδών της Άιντραχτ για την αποχώρηση του Ριέρα

Οι οπαδοί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης επέλεξαν να αποχαιρετίσουν τον προπονητή της ομάδας τους, Αλμπέρτ Ριέρα, με ένα «σκληρό» μήνυμα, το οποίο χάθηκε στη... μετάφραση.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (17/05) ότι θα τερματίσει τη συνεργασία της με τον Άλμπερτ Ριέρα, στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, μετά από μόλις 104 ημέρες στο «τιμόνι» της ομάδας.

Ο Ριέρα έφτασε στη Φρανκφούρτη τον περασμένο Φεβρουάριο από τη σλοβένικη Τσέλιε για να αντικαταστήσει τον Ντίνο Τοπμέλερ και η θητεία του δεν ήταν και πολύ καρποφόρα, καθώς σημαδεύτηκε από διαφωνίες με ορισμένους παίκτες.

Κατάφερε να συλλέξει 17 βαθμούς σε 14 αγώνες, μη μπορώντας να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, αφήνοντας παράλληλα τους οπαδούς του συλλόγου βαθιά δυσαρεστημένους, κάτι που δεν δίστασαν να δείξουν και δημόσια στο τελευταίο παιχνίδι της Bundesliga.

«Κανένα ευχαριστούμε, Αλμπέρτο», έγραφε στα ισπανικά το πανό σε μια από τις κερκίδες του «Deutsche Bank Park» κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Στουτγκάρδης, σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα μεταφραστικό λάθος.

El grosero error de traducción de los hinchas del Eintracht para despedir a Albert Riera 😩#PokerFC

Και ενώ το ερώτημα παραμένει αν η πρόθεση τους ήταν να γράψουν «Ευχαριστούμε για το τίποτα, Αλμπέρτο», αυτό το οποίο έγινε σαφές είναι ότι το μήνυμα ήταν καλά προετοιμασμένο και στοχευμένο, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τη δυσαρέσκεια, που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών.

Μπορεί το πέρασμα του Ισπανού τεχνικού από την ομάδα της Φρανκφούρτης να μην ήταν και το καλύτερο, όμως το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στους πάγκους διαγράφεται λαμπρό, καθώς έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.