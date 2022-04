Φοβερό βίντεο έφτιαξαν στην Άιντραχτ για την μάχη με την Μπαρτσελόνα στο Europa League και οι Γερμανοί προειδοποιούν τους Καταλανούς γι' αυτό που θα νιώσουν στην Φρανκφούρτη!

Κάτι τέτοιες στιγμές, οι ποδοσφαιρικές κόντρες είναι τόσο υγιείς και τόσο αποδεκτές, που κάνουν ακόμα πιο όμορφο το άθλημα και τις μεγάλες συγκρούσεις των ομάδων στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στην Άιντραχτ έφτιαξαν ένα βίντεο ενόψει των αναμετρήσεων με την Μπαρτσελόνα κι αφού αποθεώνουν τους «μπλαουγκράνα» για τους τίτλους, την ιστορία τους, την πόλη τους και την αγάπη που απολαμβάνουν από τον κόσμο, προειδοποιούν:

«Μας ξέρετε εμάς; Σίγουρα δεν έχετε κάτι που έχουμε εμείς. Κι αυτό θα το δείτε και θα το νιώσετε...» τονίζουν οι Γερμανοί και τα πλάνα από το γεμάτο γήπεδο είναι τέτοια που φουντώνουν την αγωνία για το πρώτο ματς!

This video by Eintracht Frankfurt ahead of the visit of Barcelona is fantastic 😆



📹 @eintracht_eng pic.twitter.com/6HA8njTkPp