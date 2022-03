Ενθουσιασμένη με τη νίκη της επί της Ρεάλ έμεινε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία φρόντισε να στείλει μήνυμα στην Μπαρτσελόνα για τη μεταξύ τους μάχη στο Europa League.

Πριν από μερικές ημέρες η Μπαρτσελόνα εξασφάλισε το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γαλατασάραϊ. Την Κυριακή (20/03) οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» είχαν ακόμη ένα λόγο να χαμογελούν, καθώς η ομάδα τους επικράτησε με το εμφατικό 4-0 στο «Clasico».

Ενα ονειρικό τετραήμερο για τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι θα περιμένουν τώρα την ευρωπαϊκή μάχη με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τους «8» του Europa League (07/04).

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ, η γερμανική ομάδα έσπευσε να σχολιάσει το ματς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Τσάβι, δίνοντας παράλληλα και συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη.

«Ώστε αυτό είναι το περίφημο Xaviball που συνέχεια κάνετε tag στο Twitter. Συγχαρητήρια, κάνατε καλό ματς. Ανυπομονούμε για τα παιχνίδια μας μέσα στον Απρίλιο», ανέφερε στο σχετικό της tweet η Άιντραχτ.

Oh so THAT’S the #XaviBall you all keep tagging us about…



Congratulations & well played, @FCBarcelona. Looking forward to April! 😌