Η Μπαρτσελόνα η οποία αποτελεί το φαβορί για την κατάκτηση του Europa League, θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο πρώτο ματς την Άιντραχτ στη Γερμανία. Αναλυτικά τα ζευγάρια της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης.

Με την Άιντραχτ Φρακφούρτης κληρώθηκε η ομάδα του Τσάβι, μετά τη σπουδαία πρόκριση που κατάφερε να πάρει επί της Γαλατασάραι. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν την ευκαιρία μέσω αυτής της κλήρωσης να κάνουν το επόμενο βήμα και να φτάσουν μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης, αφού στα ημιτελικά, σε περίπτωση που αποκλείσουν την Άιντραχτ, θα τεθούν αντιμέτωποι με τον νικητή του ζευγαριού Γουέστ Χαμ - Λυών.

Η κληρωτίδα έβγαλε στα προημιτελικά την πρώην αντίπαλο του Ολυμπιακού, Αταλάντα αντιμέτωπη με την Λειψία, την Γουέστ Χαμ με τη Λυών και την Μπράγκα με την Ρέιντζερς.

How all 8 remaining teams got to this stage... ⚽️📺 #UELdraw

Από τις οκτώ ομάδες που έκλεισαν θέση στα προημιτελικά, οι επτά το έκαναν μέσω αγώνων ενώ η Λειψία πέρασε by στους 8 από τη φάση των 16, μιας που η UEFA απέβαλε από τη διοργάνωση την Σπαρτάκ Μόσχας, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 7 Απριλίου και οι δεύτεροι στις 14 του μήνα. Επειτα έχουμε τα παιχνίδια των ημιτελικών τα οποία θα διεξαχθούν στις 28 Απριλίου και οι δεύτεροι στις 5 Μαΐου. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 18 Μαΐου.

RB Leipzig vs. Atalanta

Eintracht Frankfurt vs. Barcelona

West Ham vs. Lyon

SC Braga vs. Rangers



The Europa League quarter finals are set 🏆 pic.twitter.com/KckE5Xs1ch