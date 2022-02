Σπαρτάκ Μόσχας για την αποβολή από το Europa League: «Ο αθλητισμός πρέπει να χτίζει γέφυρες και όχι να τις καίει»

H Σπαρτάκ Μόσχας μέσω ανακοίνωσης τοποθετήθηκε για την απόφαση της FIFA και της UEFA να την αποβάλουν από το Europa League λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία.

Η FIFA και η UEFA ανακοίνωσαν την αποβολή όλων των ρωσικών κλαμπ από την Ευρώπη μέχρι νεοτέρας λόγω των εξελίξεων με τη σύρραξη στην Ουκρανία και η Σπαρτάκ Μόσχας είναι η άμεσα βαλλόμενη, ούσα η μοναδική εκπρόσωπος των Ρώσων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η κλήρωση της φάσης των «16» του Europa League είχε φέρει τους Μοσχοβίτες αντιμέτωπους με τη Λειψία, όμως εν τέλει οι Γερμανοί προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης άνευ αγώνος.

Η Σπαρτάκ μέσω ανακοίνωσης τοποθετήθηκε για την αποβολή της από την Ευρώπη και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για την απόφαση αναφέροντας πως «οι προσπάθειες της ομάδας μας διαγράφονται για λόγους όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον αθλητισμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ρώσων:

«Η απόφαση της FIFA και της UEFA αν και αναμενόμενη μας αναστάτωσε. Δυστυχώς, οι προσπάθειες της ομάδας μας σε αυτήν την πορεία του Europa League, διαγράφονται για λόγους όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον αθλητισμό.

Η Σπαρτάκ έχει εκατομμύρια οπαδούς όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι επιτυχίες και οι αποτυχίες είναι αυτές που μας φέρνουν σε επαφή με δεκάδες ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές ο αθλητισμός πρέπει να χτίζει γέφυρες και όχι να τις καίει. Μια άλλη απόφαση ελήφθη, με την οποία δεν συμφωνούν, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να την υπακούσουμε.

Η Σπαρτάκ θα επικεντρωθεί στην απόδοση του πρωταθλήματος της Ρωσίας και στο κύπελλο της χώρας. Ελπίζουμε για την ταχεία επίτευξη ειρήνης, η οποία είναι απαραίτητη για όλους».

The decision to exclude our team from Europa League is upsetting.



We believe that sport, even in the most difficult times, should aim to build bridges, and not burn them.



We will focus on domestic competitions and hope for a speedy achievement of peace that everybody needs.