Η πορεία της Μπαρτσελόνα στο Europa League θα συνεχιστεί απέναντι στην Γαλατασαράι μετά τις κόντρες με την Νάπολι. Η Σεβίλλη κοντράρεται με την Γουέστ Χαμ, με την Λεβερκούζεν η Αταλάντα.

Η δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά το... ξεκαθάρισμα στα Playoffs, συνεχίζεται με την Μπαρτσελόνα να καλείται να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Γαλατασαράι, μετά την επιτυχία που σημείωσε απέναντι στην Νάπολι στον προηγούμενο γύρο.

Οι «μπλαουγκράνα» εφόσον υποβιβάστηκαν από το Champions League θέλουν να φτάσουν όπου τους επιτρέπουν οι δυνάμεις τους σε αυτή την μεταβατική αγωνιστική περίοδο.

Η Σεβίλλη των 6 κατακτήσεων του θεσμού κατέχοντας φυσικά το ρεκόρ επιτυχιών στο τουρνουά, έρχεται αντιμέτωπη με την Γουέστ Χαμ που εντυπωσίασε και στη φάση των ομίλων και είναι τρομερά ανταγωνιστική και στην Premier League.

Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού με δύο νίκες, η Αταλάντα θα κοντραριστεί πλέον με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στους «16» του Europa League, ενώ, πιο εύκολο το εμπόδιο για την Ρέιντζερς που έπεσε πάνω στον Ερυθρό Αστέρα έχοντας πετύχει έναν άθλο απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ στα Playoffs!

Η Άιντραχτ που αντιμετώπισε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς στα γκρουπ, έπεσε πάνω στην Ρεάλ Μπέτις, με την Λυών κληρώθηκε η Πόρτο που πέρυσι πάλεψε πολύ στο Champions League και φέτος πέταξε εκτός συνέχειας στο Europa την Λάτσιο του Ιμόμπιλε.

Μπράγκα – Μονακό και Λειψία – Σπαρτάκ Μόσχας τα υπόλοιπα ζευγάρια, με τους Μοσχοβίτες να μην παίζουν στην έδρα τους όταν έρθει η ώρα της ρεβάνς, μετά την απόφαση που πήρε η UEFA λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Ρέιντζερς – Ερυθρός Αστέρας

Μπράγκα – Μονακό

Πόρτο – Λυών

Αταλάντα – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Σεβίλλη – Γουέστ Χαμ

Μπαρτσελόνα – Γαλατασαράι

Λειψία – Σπαρτάκ Μόσχας

Μπέτις – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Who will win the Europa League? 🏆 pic.twitter.com/ysAXT1Ywxx