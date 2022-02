Η ένταση και η απογοήτευση από το σκορ στο «Άιμπροξ» έκαναν τον Τζουντ Μπέλινγχαμ να ξεσπάσει κατά του Σουλτς στον αποκλεισμό της Ντόρτμουντ από το Europa League. «Σκ@@@, ούτε μια γαμ@%@%@# πάσα δεν περνάς»!

Οι Βεστφαλοί μετά τα τέσσερα γκολ που είχαν δεχθεί από το πρώτο ματς με τους «διαμαρτυρόμενους» στο Signal Iduna Park, απέτυχαν να κάνουν οτιδήποτε θετικό στην Γλασκώβη με αποτέλεσμα ν' αποχαιρετήσουν το φετινό Europa League με το συνολικό σκορ 6-4.

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ ό,τι κι αν προσπάθησε να κάνει αντιλαμβανόταν ότι δεν θα μπορούσε ν' αλλάξει την μοίρα της ομάδας του στα Playofffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο εκνευρισμός του νίκησε και βγήκε στην επιφάνεια με αφορμή μια κακή πάσα του Σουλτς, στον οποίο ο νεαρός Άγγλος άρχισε να φωνάζει:

«Ούτε μια γαμ%#@[email protected] πάσα δεν περνάς! Σκ@#@! Κάθε γαμ%#[email protected]# φορά τα ίδια»!

Bellingham shouting at Schulz during the game: "You can't get one fucking pass off, you're fucking shit. Every fucking time."



Now imagine Bellingham playing with Rashford😭😭😭pic.twitter.com/i19MbOa2nO