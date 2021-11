Ιμόμπιλε - Λάτσιο: Τεράστιος «Τσίρο», πρώτος σκόρερ στην ιστορία της! (vid)

Απόλυτη κορυφή για τον Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος έφτασε τα 160 γκολ με τη φανέλα της Λάτσιο και έγινε ο Νο1 σκόρερ στην ιστορία των Ρωμαίων σε όλες τις διοργανώσεις!

«Χρυσή» σελίδα για τη Λάτσιο και το βιβλίο καριέρας του Τσίρο Ιμόμπιλε γράφτηκε στη Μασσαλία. Με το γκολ της ανατροπής που σημείωσε στο 49', ο 31χρονος Ιταλός φορ έγραψε ιστορία, καθώς αποτελεί τον νέο ρέκορντμαν τερμάτων στην ιστορία των Λατσιάλι!

Με 160 γκολ, ο «Βασιλιάς» Τσίρο άφησε μια για πάντα πίσω του τον θρύλο της ομάδας, Σίλβιο Πιόλα και «κάρφωσε» τη δική του σημαία στην all-time κορυφή των σκόρερ του κλαμπ. Κι όλα αυτά μέσα σε μια πενταετία, στην οποία δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα 19 γκολ και σκοράρει κατά μέσο όρο 30 γκολ ανά σεζόν!

Ciro Immobile is now Lazio's ALL TIME leading goal scorer in all competitions with 160 goals



He’s surpassed Silvio Piola at 159 pic.twitter.com/2xor6om9Op