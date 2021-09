Ολυμπιακός: Ενδεκάδα με τρεις στόπερ και φορ τον Τικίνιο

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς για την αποψινή (19.45) αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη εναντίον της Φενέρμπαχτσε, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται στο Σουκρού Σαράτσογλου με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League (19.45, Cosmote Sport 3, Gazzetta).

Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του με τρεις κεντρικούς αμυντικούς! Η UEFA δίνει διάταξη 4-5-1 με μπακ τον Μασούρα, ενώ ίδια είναι και η διάταξη που έδωσε ο Ολυμπιακός.

Δείτε την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»:

Βατσλίκ, Μασούρας, Μπα, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Α. Καμαρά, Μ. Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ονιεκούρου, Τικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε!/ Our line-up for today’s match against @Fenerbahce! #Olympiacos #UEL #FENOLY #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/VStJC1bIY2