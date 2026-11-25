Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Κοπεγχάγη «λαβωμένος» από τα προβλήματα, αλλά αποφασισμένος να πάρει το τρίποντο κόντρα στη Νόρτζελαντ για να κάνει βήμα... οκτάδας. Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Νίκος Αθανασίου

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Κοπεγχάγη όπου την Πέμπτη (26/11-22:00) θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με σκοπό να πάρει τη νίκη, που θα τον βοηθήσει να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την οκτάδα.

Οι «πράσινοι» έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές δυσκολίες, αφού μετά τα γνωστά προβλήματα τραυματισμών με τους Ντε Φράι, Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη, προέκυψε κι εκείνο του Κυριακόπουλου.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής και σε συνδυασμό με την απουσία του Σαλάχ-Εντίν, που δεν βρίσκεται και στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και τον Κρίστιανσεν, που μπήκε, αλλά δεν έχει πολλές προπονήσεις στα πόδια του το πιθανότερο είναι ο Τζέικομπ Νίστρουπ να χρειαστεί να κάνει μία αλχημεία για να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνάς του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού