Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα, χωρίς και τον Κυριακόπουλο κόντρα στη Νόρτζελαντ
Νέος «πονοκέφαλος» προέκυψε για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Δανός τεχνικός για τον αγώνα κόντρα στη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League δεν βρέθηκε ούτε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Κάπως έτσι με τον Σαλάχ-Εντίν να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και τον Κρίστιανσεν να μπαίνει στην αποστολή, αλλά να μην είναι σε κατάσταση για να ξεκινήσει, θα χρειαστεί να γίνει κάποια αλχημεία για να καλυφθεί στο κενό στη θέση αυτή.
Εκτός έμειναν ακόμη ο Ντε Φράι και οι τραυματίες Αντίνο, Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης, αλλά και ο Τσάβες, που είναι εκτός λίστας.
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Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
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