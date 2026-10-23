Ο Παναθηναϊκός... απάντησε στον εαυτό του με τριπλή ισοπέδωση!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά την χειρότερη φετινή του εμφάνιση στη σεζόν.

Σεζόν που θα φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου χωρίς δύσκολες στιγμές δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να έχεις στο μυαλό σου το τέλειο, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα κάνεις πενήντα νίκες σερί σε όλες τις διοργανώσεις. Θα έρθουν άσχημα βράδια, θα προκύψουν κακά αποτελέσματα, είναι πιθανό να βρεθείς αντιμέτωπος κάποια στιγμή και με ένα μικρό σερί παιχνιδιών που δεν φέρνουν το επιθυμητό σε εικόνα και κατάληξη. Το θέμα είναι πως διαχειρίζεσαι αυτές τις στιγμές, το θέμα είναι πως αντιδράς, τι μήνυμα στέλνεις στη συνέχεια για την πνευματική σου ανθεκτικότητα σε αυτές τις συνθήκες.

Ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι του Φαλήρου ήταν κακός. Μικρότερη επίδοση στη σεζόν σε δημιουργία(1.14xGoals), ελάχιστες πάσες ανά κατοχή και επίσης μικρότερη επίδοση στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, υστέρησε στις προσωπικές μονομαχίες, δεν ήταν έτοιμος πνευματικά κι έχασε το ντέρμπι από μία φάση, το στατικό που έφερε το γκολ του Ρέτσου. Είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, σε ένα παιχνίδι μπορεί να μείνεις μακριά από τον καλό σου εαυτό, να είναι καλύτερος ο αντίπαλος, να χάσεις στις λεπτομέρειες. Σε ένα ματς ηττήθηκε το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ (τότε το πρώτο σε δεκατέσσερα) και εμφανίστηκαν σαν τα... μανιτάρια απόψεις και σχόλια που δεν αφορούσαν το ενενηντάλεπτο αλλά προεξοφλούσαν την συνέχεια. Ελλάδα είσαι, αφού.

Το θέμα ήταν η αντίδραση. Πρώτα εσωτερικά και έπειτα πάνω στο χορτάρι. Ο Κοτσόλης, ο Νίστρουπ, ολόκληρος ο οργανισμός ανέλυσε με ψυχραιμία, ποδοσφαιρική ματιά τα όσα δεν λειτούργησαν στο ντέρμπι, έκλεισαν τον φάκελο και προχώρησαν παρακάτω. Με καθαρή ματιά, με αυτοπεποίθηση, με πίστη για την συνέχεια και ξεκάθαρες κουβέντες, ιδέες, χειρισμούς. To μήνυμα δεν ήταν «χάσαμε από τον Ολυμπιακό και ήρθε το τέλος του κόσμου». Το μήνυμα ήταν «αδικήσαμε τον εαυτό μας, αυτά κάναμε λάθος, τα διορθώνουμε κι επιστρέφουμε στην κανονικότητα».

Τι ακολούθησε;

Τριπλό ισοπέδωμα. Όχι απλά τρεις νίκες. Ισοπέδωμα. Της Μπόρατς, του Αστέρα, της Καϊράτ. Μία τριπλέτα αναμετρήσεων, στην οποία ο Παναθηναϊκός... κατασπάραξε τον αντίπαλο. Αγώνες στους οποίους η ομάδα του Νίστρουπ ήταν καταπληκτική. Δημιούργησε τόσο που έσπασε δύο φορές ρεκόρ δεκαετίας (4.64xG με Μπόρατς, 5.07xG με Αστέρα), πήρε την μπάλα... σπίτι του με κατοχές που άγγιξαν σε μέσο όρο το 65%, άσκησε ποδοσφαιρική τρομοκρατία και σκόραρε 12 φορές! Μόνο κόντρα στους Βόσνιους αδίκησε τον εαυτό του. Στα επόμενα δύο ματς αξιοποίησε τις πολλές και καθαρές τελικές του προσπάθειες, βομβάρδισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκοψε ταρίφα μέσα σε τέσσερις ήμερες.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, απάντησε. Στον εαυτό του. Γύρισε την κακή σελίδα, πήγε παρακάτω και με τρόπο όχι απλά πειστικό. Με τρόπο εντυπωσιακό, με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με πολλά γκολ και αρκετούς και διαφορετικούς ανά παιχνίδι πρωταγωνιστές. Μετά τις τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις που ξεκλείδωσε ψυχολογικά την σεζόν, τούτη η αντίδραση σε συνδυασμό με την ποιότητα του ποδοσφαίρου, αποτελεί ένα από τα πιο ευχάριστα μαντάτα για την φετινή έκδοση του Τριφυλλιού.

Ζητούμενο, πλέον; Η συνέχεια. Η διάρκεια. Η σταθερότητα. Στην εικόνα, στις νίκες, στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι υψηλού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας το μίνιμουμ για τον Νίστρουπ. Πως ήρθε για να παρουσιάσει μία ομάδα, έναν Παναθηναϊκό με αγωνιστική φιλοσοφία αντάξια του μεγέθους και των στόχων του. Έναν Παναθηναϊκό ΚΥΡΙΑΡΧΟ...