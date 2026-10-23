Ο Παναθηναϊκός φιλοδώρησε, μετά τον Αστέρα Aktor και την Καϊράτ με πέντε τέρματα και κατόρθωσε κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Αποστολή στο Καζακστάν: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με τη φορά της 5αρας κόντρα στον Αστέρα Aktor και απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι διαλύοντάς την μέσα στην έδρα της με 5-1 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» δεν είχαν την παραγωγικότητα που επέδειξαν στο ματς με τους Αρκάδες, που πέτυχαν ρεκόρ δεκαετίας στα xG, ωστόσο έβγαλαν μία άλλη αρετή, την κυνικότητα βρίσκοντας τα ίδια γκολ με λιγότερες και δυσκολότερες φάσεις.

Προφανώς οι δύο συνεχόμενες πεντάρες μόνο κάτι συνηθισμένο δεν είναι κι αυτό φαίνεται από το γεγονός πως η τελευταία φορά που συνέβη ο Παναθηναϊκός να σκοράρει 5+ γκολ σε δύο σερί ματς είναι πριν από 25 ολόκληρα χρόνια.

Τότε είχε συμβεί εντός των ελληνικών συνόρων, αφού το «τριφύλλι» είχε αρχικά κερδίσει με 5-1 τον ΟΦΗ στις 30/09/2001 και λίγες μέρες έπειτα, στις 10/10/2001, συνέτριψε με σκορ 6-2 την Μαρκό για τον θεσμό του Κυπέλλου.