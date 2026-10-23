Παναθηναϊκός: Η τελευταία φορά που το «τριφύλλι» σκόραρε 5+ γκολ σε δύο σερί ματς
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με τη φορά της 5αρας κόντρα στον Αστέρα Aktor και απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι διαλύοντάς την μέσα στην έδρα της με 5-1 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Οι «πράσινοι» δεν είχαν την παραγωγικότητα που επέδειξαν στο ματς με τους Αρκάδες, που πέτυχαν ρεκόρ δεκαετίας στα xG, ωστόσο έβγαλαν μία άλλη αρετή, την κυνικότητα βρίσκοντας τα ίδια γκολ με λιγότερες και δυσκολότερες φάσεις.
Προφανώς οι δύο συνεχόμενες πεντάρες μόνο κάτι συνηθισμένο δεν είναι κι αυτό φαίνεται από το γεγονός πως η τελευταία φορά που συνέβη ο Παναθηναϊκός να σκοράρει 5+ γκολ σε δύο σερί ματς είναι πριν από 25 ολόκληρα χρόνια.
Τότε είχε συμβεί εντός των ελληνικών συνόρων, αφού το «τριφύλλι» είχε αρχικά κερδίσει με 5-1 τον ΟΦΗ στις 30/09/2001 και λίγες μέρες έπειτα, στις 10/10/2001, συνέτριψε με σκορ 6-2 την Μαρκό για τον θεσμό του Κυπέλλου.
Μετά από 25 χρόνια ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει σε διαδοχικά παιχνίδια τουλάχιστον πέντε γκολ (Αστέρα Τρίπολης και Καϊράτ). Στις 30.09.2001 είχε νικήσει 5-1 τον ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και στις 10.10.2001 6-2 τη Μαρκό στο Κύπελλο. https://t.co/S3n1YliNla— soccer-base.gr (@SoccerbaseG) October 22, 2026
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