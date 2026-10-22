Ο Παναθηναϊκός με εμφατική εμφάνιση επικράτησε της Καϊράτ Αλμάτι με 5-1 κάνοντας το δύο στα δύο στην League Phase του Conference League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Ασταμάτητος και στο Καζακστάν ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 5-1 της Καϊράτ Αλμάτι κάνοντας έτσι το δύο στα δύο στην League Phase του Conference League διευρύνοντας το φετινό αήττητο στην Ευρώπη στα 8 παιχνίδια.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 6 γκολ της αναμέτρησης, αλλά και τις καλύτερες φάσεις, με το «τριφύλλι» να χάνει σημαντικές ευκαιρίες και για περισσότερα τέρματα.