Ντέσερς: «Χαρά μου να συνεργάζομαι με τον Τεττέη»

Οι ατάκες του Ντέσερς για την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού στο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 5-1 στο Καζακστάν την Καϊράτ Αλμάτι και ο Σίριλ Ντέσερς ήταν από τους πρωταγωνιστές. Ο Νιγηριανός φορ πέτυχε δύο γκολ και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Conference League.

Μετά το ματς ο Ντέσερς δήλωσε για την εντυπωσιακή νίκη του τριφυλλιού: «Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα πιάσαμε πολύ καλή απόδοση. Κάναμε πολλές ευκαιρίες, ήμασταν αποτελεσματικοί και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Μπορούσαμε και καλύτερα. Το ταξίδι ήταν μεγάλο και δεν είναι εύκολο για ευρωπαϊκές ομάδες να έρχονται εδώ και ν' αγωνίζονται. Σημειώσαμε πέντε γκολ και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για την πρώτη οκτάδα: «Είχα παρατηρήσει ότι στατιστικά η κλήρωσή μας ήταν η πιο δύσκολη μετά από αυτή του Αγιαξ. Δεν είναι εύκολο να τερματίσεις στην οκτάδα. Αυτό που προέχει είναι να νικήσουμε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, να κάνουμε το 3 στα 3 και να βρεθούμε σε μπολύ καλή θέση. Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι το πρωτάθλημα».

Για τη συνεργασία του με τον Τεττέη: «Νιώθω πολύ καλά. Εξελίσσομαι, προοδεύω και γίνομαι καλύτερος από πλευράς φυσικής κατάστασης. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με τον Ανδρέα. Εκανε εκπληκτική δουλειά σήμερα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μία ομάδα να έχει τρεις, τέσσερις, πέντε τόσους ποιοτικούς επιθετικούς.

Είναι πάντα όλοι πολύ σημαντικοί. Και ο Ραστόντερ μπήκε και σκόραρε. Πρέπει όλοι να βοηθάμε για να πετύχει τους στόχους της η ομάδα».