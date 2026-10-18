Η Καϊράτ διέλυσε με το εμφατικό 5-0 την Έρτις Πάβλονταρ, για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Καζακστάν και περιμένει τον Παναθηναϊκό.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, Καϊράτ, πήρε μία άνετη και επιβλητική νίκη με 5-0 επί της Έρτις Πάβλονταρ.

Η αρχή έγινε στο 15', όταν ο Γκουάλ άνοιξε το σκορ και ένα λεπτό αργότερα, ο Εντμίλσον σκόραρε για το 2-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, η Καϊράτ βρήκε και τρίτο τέρμα με τον Γκουάλ στο 34'.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκουάλ στο 74΄σημειώσε χατ τρικ για το 4-0 και δέκα λεπτά πιο μετά, ο Τιγιάκμπεφ πρόσθεσε «το κερασάκι στην τούρτα» για το 5-0.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ την Πέμπτη (22/10), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.