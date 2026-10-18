«Κόλλησε» στο μηδέν η Σπάρτα πριν τον Ολυμπιακό!

Η Σπάρτα Πράγας δεν μπόρεσε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μπάνικ, έμεινε στο μηδέν (0-0) εκτός έδρας λίγες ημέρες πριν τον Ολυμπιακό.

Η Σπάρτα Πράγας, επόμενη ευρωπαϊκή αντίπαλος του Ολυμπιακού, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Μπάνικ Οστράβα, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στο τσεχικό πρωτάθλημα. Ετσι, έμεινε στην 5η θέση και στο -8 από την κορυφή.

Η ομάδα της Πράγας προβλημάτισε με την απόδοσή της στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες. Μάλιστα, η Μπάνικ βρήκε δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπούλα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, έπειτα και από έλεγχο του VAR.

Η Σπάρτα δυσκολεύτηκε να επιβάλει τον ρυθμό της, αν και είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Μπρούνες στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη, η Μπάνικ συνέχισε να απειλεί, με τον Σούροβτσικ να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις και τον Μερκάδο να αποτρέπει γκολ πάνω στη γραμμή.

Στα τελευταία λεπτά, πάντως, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και άγγιξαν τη νίκη. Ο Μερκάδο δεν αξιοποίησε μια πολλά υποσχόμενη αντεπίθεση, ενώ ο Βόιτα έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες, σημαδεύοντας μάλιστα το οριζόντιο δοκάρι από κοντινή απόσταση.

Έτσι, η Σπάρτα έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη, μετά το 1-1 με τη Λίλεστρομ, και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.