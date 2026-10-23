Η UEFA έχρισε σκόρερ τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος δήλωσε ευγνώμων στον κόσμο.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήταν περιχαρής για τη συμμετοχή του στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας.

Ο Μεξικανός φορ μπήκε στο ματς για να δώσει πνοή στην επίθεση και στο 78' πέτυχε το γκολ που έδωσε τη νίκη. Η UEFA το χρέωσε στον ταλαντούχο επιθετικό και μετά το άλλαξε και στην αναφορά του ματς, έγραψε ότι το 1-0 έγινε με αυτογκόλ του Μάνσβερκ, αφού η μπάλα κόντραρε πάνω του από την κεφαλιά του Γκονζάλες κι ενώ η μπάλα πήγαινε άουτ!

Τελικά η UEFA άλλαξε και πάλι τον σκόρερ και χρέωσε το γκολ στον Μεξικανό επιθετικό. Ο Γκονζάλες μετά το ματς σχολίασε για την τρίτη σερί νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρώπη:

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που καταφέραμε να νικήσουμε, αλλά δεν είμαι μόνος μου, δώσαμε όλες τις δυνάμεις μας ώστε να νικήσει η ομάδα.

Βήμα βήμα και το παιχνίδι με το παιχνίδι μέχρι το τέλος πρέπει να είμαστε πρωταθλητές, αν δεν πάρεις το πρωτάθλημα δεν υπάρχει λόγος να παίζεις.

Είμαι ευγνώμων στον κόσμο, προσπαθώ σε κάθε ματς να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου».