Νίστρουπ: «Αυτή ήταν η πιο τρελή πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στην League Phase του Europa League μετά το 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη πρόκριση την πιο... τρελή της καριέρας του.

Σε ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν ήταν για καρδιακούς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Conference League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ ανέφερε τα εξής: «Αυτή είναι η 4η πρόκριση για εμένα το καλοκαίρι, όλες ήταν στο Champions League, όμως αυτή ήταν η πιο δύσκολη. Μου θυμίζει μία με την Κοπεγχάγη το 2024 που είχαμε μια ολοκαίνουργια ομάδα. Ήταν μια... τρέλα σήμερα! Δείξαμε την επιμονή μας. Ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν μπήκαν ανέτοιμοι και έδωσαν ό,τι είχαν. Ζήσαμε μια ψυχρολουσία, αλλά τα καταφέραμε. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα και τον σύλλογο για την πρόκριση. Μου αρέσει στον Παναθηναϊκό, η Αθήνα, είναι μια καλή αρχή ότι φωνάζουν το όνομά μου. Έχουμε πολλά να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε επιστρέφοντας, όμως έχουμε περισσότερη ηρεμία πια. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες, πρέπει να πάρουμε παραπάνω πρωτοβουλίες. Έχω να γνωρίσω τους νέους παίκτες που έμειναν στην Αθήνα, ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν ήταν τραυματίες και τώρα θα μπουν πιο δυναμικά, έχουμε πολλά να κάνουμε, όμως με λιγότερη πίεση πια».