Μπραν - ΠΑΟΚ: Το come back με 2-2 από τους Εντιαγέ και Ζαφείρη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Από το 63ο λεπτό ως το 67ο η ομάδα του ΠΑΟΚ έβαλε 2 γκολ στη Μπραν και έκανε το σε βάρος του 2-0, 2-2.
Αρχικά στο Μπραν - ΠΑΟΚ ήταν το 2-1 στο 63'. Ο Πέλκας βρήκε ωραία τον Εντιαγέ και αυτός με πολύ καλό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 67' ο Τέιλορ έκανε την σέντρα, ο Χατσίδης έπιασε την κεφαλιά και ο Ζαφείρης με σουτ έκανε το 2-2 για την επιστροφή του Δικεφάλου του Βορρά στον αγώνα αυτόν.
@Photo credits: OPEN
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.