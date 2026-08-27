Από το 63ο λεπτό ως το 67ο η ομάδα του ΠΑΟΚ έβαλε 2 γκολ στη Μπραν και έκανε το σε βάρος του 2-0, 2-2.

Αρχικά στο Μπραν - ΠΑΟΚ ήταν το 2-1 στο 63'. Ο Πέλκας βρήκε ωραία τον Εντιαγέ και αυτός με πολύ καλό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 67' ο Τέιλορ έκανε την σέντρα, ο Χατσίδης έπιασε την κεφαλιά και ο Ζαφείρης με σουτ έκανε το 2-2 για την επιστροφή του Δικεφάλου του Βορρά στον αγώνα αυτόν.