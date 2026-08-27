Η Χαρτς έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της UEFA που προκρίθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση χωρίς να κερδίσει ούτε έναν αγώνα.

Η Χαρτς έγραψε ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (26/08), καθώς επικράτησε με 3-4 στα πέναλτι της Ραπίντ Βιέννης (2-2 κανονική διάρκεια), σφραγίζοντας το εισιτήριο της για τη League Phase του Conference League και παράλληλα έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ.

Αναλυτικότερα, οι Σκωτσέζοι έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία της UEFA που προκρίθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση χωρίς να κερδίσει ούτε έναν αγώνα. Μπορεί να μην ακούγεται παράξενο, καθώς συμβαίνει πολλές φορές μία ομάδα να χάνει σε παιχνίδι Champions League για παράδειγμα και να καταλήγει στη League Phase του Europa. Το παράδοξο με τη Χαρτς ωστόσο είναι ότι έδωσε 6 (!) προκριματικούς αγώνες, δεν κέρδισε ούτε έναν, αλλά παρ΄όλα αυτά εξασφάλισε θέση σε τελική φάση διοργάνωσης.

Το ιδιαίτερο ευρωπαϊκό ταξίδι της Χαρτς

Η Χαρτς προκρίθηκε με επιτυχία στην τελική φάση του Conference League μέσω του «συστήματος ασφαλείας» της UEFA. Αναλυτικότερα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιτρέπει σε συλλόγους που ηττήθηκαν σε προκριματικούς αγώνες ισχυρότερης διοργάνωσης να «πέσουν» σε χαμηλότερες διοργανώσεις, αντί να έρθουν κατευθείαν αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό.

Ο σύλλογος από το Εδιμβούργο λοιπόν ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι τον περασμένο Ιούλιο, όταν κληρώθηκε με τη Στούρμ Γκρατς στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League. Έχασε με συνολικό σκορ 6-0 από τους Αυστριακούς και έτσι υποβιβάστηκε στον 3ο προκριματικό του Europa League.

Εκεί κληρώθηκε με τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, όπου ηττήθηκε και πάλι με συνολικό σκορ 7-2 και έτσι κατέληξε στα play-offs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εκεί λοιπόν στάθηκε πιο τυχερή, καθώς μπορεί να μη κέρδισε στην κανονική διάρκεια των δύο παιχνιδιών (αμφότερα τα ματς έληξαν ισόπαλα), ωστόσο επικράτησε στα πέναλτι και έτσι έγινε η πρώτη ομάδα για φέτος που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League και παράλληλα έγινε κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ.