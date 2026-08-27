Η Χαρτς τρόλαρε την Σέλτικ μετά την πρόκριση της στη League Phase του Conference League, με νίκη στην Αυστρία επί της Ραπίντ Βιέννης στα πέναλτι.

Η Χαρτς πήρε χθες (26/08) το βράδυ μία ηρωική πρόκριση απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης, καθώς, παρά το γεγονός πως έπαιξε για πάνω από μισή ώρα με παίκτη λιγότερο, επικράτησε με 3-4 στα πέναλτι των Αυστριακών (2-2 κανονική διάρκεια) και έγινε η πρώτη ομάδα που «σφράγισε» το εισιτήριο της για τη League Phase του Conference League.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, ο σύλλογος από το Εδιμβούργο είχε μία διάθεση για τρολάρισμα και έτσι έκανε μία πανηγυρική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα όπου έγραψε: «Η νίκη στα πλέι οφ στην Αυστρία δεν είναι για όλους...».

Η ανάρτηση αυτή αναφερόταν φυσικά στον αποκλεισμό της Σέλτικ από το Champions League λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα. Αναλυτικότερα, οι Σκωτσέζοι ειχαν επικρατήσει με 3-0 της ΛΑΣΚ στον πρώτο αγώνα στην Γλασκώβη, αλλά ηττήθηκαν με 5-1 στον επαναληπτικό στο Λιντς και έτσι αποχαιρέτησαν από νωρίς τα «αστέρια».

Η Χαρτς στοχευμένα έκανε μία ανάρτηση για τη Σέλτικ, καθώς εκείνη ήταν που της «έκλεψε» το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια την τελευταία αγωνιστική της περσινής χρονιάς, με κάποιες διαιτητικές αποφάσεις υπέρ των Κελτών τότε να προκαλούν μεγάλη αναστάτωση.