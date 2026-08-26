Ραπίντ Βιέννης - Χαρτς 2-2 (3-4 πέν.): Έγινε η πρώτη ομάδα του Conference
Μάθαμε την πρώτη, έμειναν άλλες... 35! Η Χαρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ραπίντ στη Βιέννη μετά το 1-1 στα 90 λεπτά και το 2-2 στην παράταση, παίρνοντας έτσι το πρώτο εισιτήριο για τη league phase του Conference League, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 76'.
Το γκολ του Κάρα στο 34' έδωσε το προβάδισμα στους Αυστριακούς, με την αποβολή του Μάγκνουσον στο 76' να φαίνεται να βάζει ταφόπλακα στις ελπίδες των Σκωτσέζων. Εντούτοις, ο Καμπορέ ισοφάρισε τρία λεπτά αργότερα, στέλνοντας το ματς στην παράταση!
Εκεί, ο Μίλαρ ανέτρεψε ολοκληρωτικά τα δεδομένα στο 100ό λεπτό, ωστόσο ο Τσβέτκοβιτς ισοφάρισε στο 119', με την πρόκριση να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί, η Χαρτς νίκησε 4-3 και πήρε το εισιτήριο, αποφεύγοντας τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό αποκλεισμό στα προκριματικά.
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