Ο ΠΑΟΚ πάτησε στο Brann Stadion για την τελευταία προπόνηση πριν από τη μεγάλη ρεβάνς, με τους Νορβηγούς να υποδέχονται την «ασπρόμαυρη» αποστολή με μήνυμα στα ελληνικά.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στο Μπέργκεν, όπου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για την αυριανή ρεβάνς με την Μπραν, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα.

Η αποστολή του Δικεφάλου βρέθηκε στο Brann Stadion, εκεί όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, με μια μικρή έκπληξη να περιμένει τους «ασπρόμαυρους» κατά την άφιξή τους.

Οι άνθρωποι της Μπραν φρόντισαν να καλωσορίσουν τον ΠΑΟΚ με μήνυμα γραμμένο στα ελληνικά στις οθόνες του γηπέδου, σε μια όμορφη κίνηση από την πλευρά των Νορβηγών πριν οι δύο ομάδες λύσουν τις διαφορές τους για την πρόκριση.

Το Brann Stadion είναι από τα γήπεδα που σου τραβούν αμέσως την προσοχή. Μικρό, ποδοσφαιρικό και εντυπωσιακό, βρίσκεται σε μια καταπράσινη περιοχή του Μπέργκεν, με το φυσικό τοπίο να φτάνει σχεδόν μέχρι τις εξέδρες.

Η ιστορική έδρα της Μπραν εγκαινιάστηκε το 1919 και έπειτα από διαδοχικές ανακατασκευές έχει πάρει τη σημερινή σύγχρονη μορφή της, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει και ο αγωνιστικός χώρος, καθώς στο Brann Stadion υπάρχει υβριδικός χλοοτάπητας, πάνω στον οποίο οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι θα πραγματοποιήσουν την τελευταία προπόνησή τους και θα πάρουν την πρώτη γεύση από τις συνθήκες που θα συναντήσουν στη ρεβάνς.

Ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό «στολίδι» του Μπέργκεν, το οποίο το βράδυ της Πέμπτης θα φιλοξενήσει τον αγώνα που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον των δύο ομάδων.