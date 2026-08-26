Ζαφείρης: «Για εμάς είναι τελικός, ήρθαμε στη Νορβηγία για να κερδίσουμε»

Ο Χρήστος Ζαφείρης έδωσε το σύνθημα ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν, τονίζοντας ότι οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν στη Νορβηγία με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση.

Ο Χρήστος Ζαφείρης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Μπραν στο Μπέργκεν, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι «τελικό» για τον Δικέφαλο.

Ο διεθνής μέσος στάθηκε στην ανάγκη ο «Δικέφαλος» να παρουσιάσει για μεγαλύτερο διάστημα το καλό του πρόσωπο, αλλά και στη σημασία που θα έχουν η συγκέντρωση και η ενότητα της ομάδας.

«Για εμάς μπορώ να πω ότι είναι τελικός. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε για την πρόκριση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι», ανέφερε αρχικά.

Ο Ζαφείρης ξεκαθάρισε παράλληλα ότι το 1-1 της Τούμπας δεν αλλάζει την προσέγγιση του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς:

«Πρέπει να ανεβάσουμε τον καλό χρόνο μας στο παιχνίδι και ήρθαμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε. Δεν θα μείνουμε στο 1-1, ήρθαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε θετικοί και ενωμένοι».

Για τη σύγκριση του ελληνικού με το νορβηγικό πρωτάθλημα σημείωσε: «Έχουν ανέβει και τα δύο πρωταθλήματα. Το βλέπουμε με τις νορβηγικές ομάδες, αλλά και με τις ελληνικές που παίζουν στην Ευρώπη».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο 4-0 επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, εξηγώντας πόσο βοήθησε ψυχολογικά τον ΠΑΟΚ πριν από το ταξίδι στο Μπέργκεν.

«Ήταν σημαντική η νίκη για την αυτοπεποίθησή μας και τη θετική ενέργεια. Μας έχει βοηθήσει πολύ και ήρθαμε με θετική σκέψη εδώ».

Όσο για το αν θυμάται την παλαιότερη αναμέτρηση απέναντι στη Μπραν, ο Ζαφείρης ήταν λιτός: «Δεν θυμάμαι πολλά».