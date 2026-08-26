Για Νορβηγία πέταξε η ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει «ραντεβού» με την Μπραν (27/8, 20:00) στη ρεβανς του 1-1 στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε το πρωί της Τετάρτης για την Νορβηγία και τον επαναληπτικό με την Μπραν (27/8, 20:00, Live από Gazzetta) στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Με το 1-1 της Τούμπας να τα αφήνει όλα ανοιχτά, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε με στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό τη Νορβηγία, με τον Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του να θέλουν να αφήσουν πίσω τους το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να παρουσιαστούν έτοιμοι στη μεγάλη ρεβάνς.

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο Λίσι και ο Χρήστος Ζαφείρης θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου στις 19:30 στο Brann Stadion, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι. Να θυμίσουμε πως η ομάδα του Λίσι θα παραταχθεί χωρίς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η UEFA διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών του Σέρβου αρχηγού.