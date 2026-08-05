Γιάγκουσιτς: «Θα πάμε για τη νίκη στη Βουλγαρία, είναι καλή ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948»

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έδωσε το σύνθημα για την συνέχεια λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός θα πάει για τη νίκη στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 με το 1-1 του ΟΑΚΑ να τον βάζει σε μπελάδες εν' όψει της ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στη Βουλγαρία. Μια ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στα Play Offs του Conference League και την συνέχεια ή όχι της φετινής Ευρωπαϊκής πορείας.

Για το ματς του ΟΑΚΑ, αλλά και την ρεβάνς μίλησε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς με τον Κροάτη μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ να αναφέρει τα εξής: «Υπάρχει ακόμη το ματς στη Βουλγαρία και θα πάμε για την νίκη. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι καλή ομάδα. Πρέπει να βελτιωθούμε και να επικεντρωθούμε στις μεταβιβάσεις μας».

Για το αμυντικό στιλ του αντιπάλου : «Ξέρουμε τι ομάδα είναι και ότι παίζουν με 4-4-2. Έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε. Είναι δύσκολο να περάσεις την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές τους».