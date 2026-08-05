Στο 57' ο Πένια νίκησε σε τετ α τετ τον Ρούσεφ.

Στο 57' ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε να δεχθεί και δεύτερο γκολ από την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Ρούσεφ πήρε τη μπαλιά, ο Φαν Ντρόνγκελεν, τον κάλυπτε, ο Βούλγαρος μπήκε από αριστερά στην περιοχή και πλάσαρε με το δεξί με τον Πένια ν' αποκρούει εκπληκτικά με το αριστερό χέρι και να κρατάει το 1-1.

Η απόκρουση του Πένια