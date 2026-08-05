Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Ο Πένια στέρησε το 1-2 στον Ρούσεφ
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Στο 57' ο Πένια νίκησε σε τετ α τετ τον Ρούσεφ.
Στο 57' ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε να δεχθεί και δεύτερο γκολ από την ΤΣΣΚΑ 1948.
Ο Ρούσεφ πήρε τη μπαλιά, ο Φαν Ντρόνγκελεν, τον κάλυπτε, ο Βούλγαρος μπήκε από αριστερά στην περιοχή και πλάσαρε με το δεξί με τον Πένια ν' αποκρούει εκπληκτικά με το αριστερό χέρι και να κρατάει το 1-1.
Η απόκρουση του Πένια
@Photo credits: INTIME
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