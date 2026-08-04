Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Τεττέη
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο Τετάρτη την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League με τον Ανδρέα Τεττέη να είναι εκτός αποστολής. Ο Έλληνας επιθετικός έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση με ήπια συμπτώματα.
Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να δώσει το παρών στη ρεβάνς της Σόφιας με την συμμετοχή του να είναι αμφίβολη. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού έχει ως εξής: «Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του».
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