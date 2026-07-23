Παναθηναϊκός - Πάκσι: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι της ρεβάνς του OAKA
Ο Παναθηναϊκός έφυγε από την Ουγγαρία με προβάδισμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι Πράσινοι νίκησαν στην έδρα της Πάκσι με 2-1 και κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους.
Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να... τελειώσει τη δουλειά στο ΟΑΚ , σε μια εβδομάδα από σήμερα (30/7) στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον 2ο προκριματικό της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ.
Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948. Στο πρώτο ματς οι δυο ομάδες έμειανν στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) και άφησαν... ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Σόφιας.
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