Ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης το «Τριφύλλι»!

Ο νέος Παναθηναϊκός έχει επίσημη πρεμιέρα στη σεζόν 2026/2027 με την δοκιμασία στην Ουγγαρία απέναντι στην Πάκσι (21:00), στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ αρχίζει τις μάχες με φόντο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, έχοντας ένα βασικό δεδομένο: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους.

Οι «πράσινοι» καλούνται να πάρουν τρεις προκρίσεις στη διαδρομή των προκριματικών ώστε στο τέλος να είναι παρόντες στο ραντεβού του ενιαίου ομίλου, χωρίς να έχουν περιθώριο αποκλεισμού που θα σημάνει πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Η αρχή αυτών των προκρίσεων είναι απαραίτητο να γίνει κόντρα στην ουγγρική Πάκσι, με την πρώτη αναμέτρηση εκτός έδρας να είναι η πρώτη δοκιμασία των ανανεωμένων» «πράσινων».

Από το φινάλε της περασμένης σεζόν το «τριφύλλι» βρίσκεται σε φάση αναδόμησης, με τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας μετά το σύντομο και αποτυχημένο βάσει αποτελέσματος και (μη) προόδου πέρασμα του Ράφα Μπενίτεθ να περνούν στον Δάνο τεχνικό, ώστε να χτιστεί κάτι πολύ καλύτερο που θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει πολλά περισσότερα και κυρίως την κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος μετά το 2010.

Η έλευση του Νίστρουπ έχει φέρει αντίστοιχα και αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει επτά μεταγραφικές προσθήκες: Καμαρά, Τσάπρα, Πένια, Ραστόντερ, Ντε Φράι, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν.

Άπαντες βρίσκονται στη λίστα διαθεσιμότητας για τους αγώνες με την Πάκσι, με το πρώτο παιχνίδι να είναι ζητούμενο να συνδυαστεί με βάσεις πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στο ΟΑΚΑ σε μία εβδομάδα (30/7), αποδεικνύοντας στην πράξη και από νωρίς την υπεροχή του «τριφυλλιού» έναντι ενός αμιγώς ουγγρικού συνόλου. Στο 2.30 το 2/2 ημίχρονο/τελικό επί των Ούγγρων.

Ο Παναθηναϊκός όπως έδειξε και στα φιλικά του, με εξαίρεση το τελευταίο με τη Ραπίντ (4-1) έχει τη νοοτροπία να κυνηγά το γκολ νωρίς για να πάρει τα ηνία. Στο 1.74 να ανοίξει το σκορ πριν το 28’.

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