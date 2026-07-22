Παναθηναϊκός: Με Φαν Ντρόνγκελεν στην αποστολή κόντρα στην Πάκσι
Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της πρώτης μάχης στο Conference League καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Πάκσι με μοναδικό σκορ να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση.
Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο ματς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Ντρόνγκελεν που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των «Πρασίνων».
Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.
First squad list of the season 📋#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/J7ixcggSYX— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 22, 2026
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