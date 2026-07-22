Η Σαμσουνσπόρ έστειλε το απαραίτητο έγγραφο, βγήκε το δελτίο του Φαν Ντρόνγκελεν και πλέον μπορεί να δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η τελευταία εκκρεμότητα που απέμενε για να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και να μπορεί ο Φαν Ντρόνγκελεν να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα έκλεισε.

Οι Τούρκοι έστειλαν το απαιτητικό έγγραφο κι έτσι εκδόθηκε το δελτίο του Ολλανδού στόπερ, ο οποίος αρχικά δεν ειχε βρεθεί στην αρχική δήλωση της λίστας, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες της μεταγραφής του.

Τώρα ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να τον δηλώσει μέχρι το βράδυ (23/07-01:00) ως μια από τις δύο αλλαγές που είχε δικαίωμα να κάνει πριν από τα ματς με την Πάκσι.

Έτσι εκείνος θα βρεθεί κανονικά στην αποστολή των «πρασίνων», που θα ταξιδέψει για την Ουγγαρία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του «τριφυλλιού» στη σεζόν την Πέμπτη (22/07-21:00).

Να θυμίσουμε πως ο ίδιος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και έβγαλε όλο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και έδειξε πως είναι καλή κατάσταση αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να τον δούμε στο αρχικό σχήμα